ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингАПЛ. «Ман Сити» играет с «Борнмутом», «Арсенал» принимает «Ливерпуль» Пеп Гвардиола в окружении игроков«Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
  • 14:24
    • В Англии определили даты проведения трансферной кампании
  • 17:35
    • В «Уфе» обнаружены новые заражения коронавирусом
  • 17:25
    • Представлен календарь чемпионата мира 2022 года
  • 17:04
    • Глушаков с первых минут сыграет против «Спартака»
  • 13:42
    • PES 2022 на новых консолях будет работать с движком Unreal Engine
  • 12:03
    • «Спартак» интересуется бомбардиром тульского «Арсенала»
  • 11:31
    • РФС завершил расследование в отношении арбитра Лапочкина
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» разживется очками на «Гудисон Парк»?

    «Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 16 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Астон Вилла»
    Джек Грилиш
    В четверг, 16 июля, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» сыграет с «Астон Виллой». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Астон Вилла».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Июля 2020 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 20:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Эвертон»

    В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» с 45 набранными баллами находится на 11 позиции. Ливерпульский коллектив уже точно не поднимется до зоны ЛЕ.

    Начали июль «ириски» с домашней победы над «Лестером» (2:1), но затем они дважды проиграли в гостевых встречах и один раз в родных стенах сыграли вничью.

    Поражения пришлись от «Тоттенхэма» (0:1) и «Вулверхэмптона» (0:3) в минувшем игровом дне, мировая состоялась с «Саутгемптоном» (1:1).

  • «Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
  • CAS отменил наложенный на клуб запрет на участие в еврокубках
  • Вчера

    • На своем поле у «Эвертона» девятая статистика в лиге, в 17 играх было добыто восемь побед при шести ничьих и трех поражениях, разница мячей — 22:17.

    «Астон Вилла»

    С 30 зачетными пунктами «Астон Вилла» идет в зоне вылета, на 19 месте. От 17 спасительной строки коллектив отстает на четыре балла.

    500ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В прошлом туре бирмингемский клуб обыграла в родных стенах «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Этой викторией он прервал свою 10-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, где восемь были проигрышными.

    Перед встречей со «стекольщиками» «виллианы» потерпели три «сухих» фиаско, правда, от команд из верхней части турнирной таблицы.

    Все прогнозы на футбол

    На выезде у «Астон Виллы» в этом розыгрыше АПЛ всего 19 статистика, бирмингемцы добыли две победы при 12 поражениях и трех мировых исходах, разница мячей — 17:35.

    В первом круге «Астон Вилла» на своей территории взяла верх над «Эвертоном» — 2:0.

    Прогноз на «Эвертон» — «Астон Вилла»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эвертона» — 2.12, победа «Астон Виллы» — 3.75, ничья — 3.60.

    Прогнозируем, что сверхмотивированные бирмингемцы раздобудут заветные баллы в Ливерпуле. Наша ставка на эту игру: Х2. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бернли — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Милан — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.84
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рома — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола в окружении игроков
  • «Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
    • Вчера в 16:09     Леонид Слуцкий и Федор Чалов
  • Проклятье бывших. Слуцкий лишил ЦСКА Лиги чемпионов
    • 02:21 13/07/2020     «Спартак» — «Локомотив»
  • Старые песни о главном. «Спартак» опять винит судейство, а «Локо» буксует
    • 02:31 09/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 16 июля 2020 года. Прогноз на «Эвертон» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры