«Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 16 июля 2020 года

В четверг, 16 июля, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» сыграет с «Астон Виллой». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Астон Вилла».

«Эвертон»

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» с 45 набранными баллами находится на 11 позиции. Ливерпульский коллектив уже точно не поднимется до зоны ЛЕ.

Начали июль «ириски» с домашней победы над «Лестером» (2:1), но затем они дважды проиграли в гостевых встречах и один раз в родных стенах сыграли вничью.

Поражения пришлись от «Тоттенхэма» (0:1) и «Вулверхэмптона» (0:3) в минувшем игровом дне, мировая состоялась с «Саутгемптоном» (1:1).

На своем поле у «Эвертона» девятая статистика в лиге, в 17 играх было добыто восемь побед при шести ничьих и трех поражениях, разница мячей — 22:17.

«Астон Вилла»

С 30 зачетными пунктами «Астон Вилла» идет в зоне вылета, на 19 месте. От 17 спасительной строки коллектив отстает на четыре балла.

В прошлом туре бирмингемский клуб обыграла в родных стенах «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Этой викторией он прервал свою 10-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, где восемь были проигрышными.

Перед встречей со «стекольщиками» «виллианы» потерпели три «сухих» фиаско, правда, от команд из верхней части турнирной таблицы.

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На выезде у «Астон Виллы» в этом розыгрыше АПЛ всего 19 статистика, бирмингемцы добыли две победы при 12 поражениях и трех мировых исходах, разница мячей — 17:35.

В первом круге «Астон Вилла» на своей территории взяла верх над «Эвертоном» — 2:0.

Прогноз на «Эвертон» — «Астон Вилла»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эвертона» — 2.12, победа «Астон Виллы» — 3.75, ничья — 3.60.

Прогнозируем, что сверхмотивированные бирмингемцы раздобудут заветные баллы в Ливерпуле. Наша ставка на эту игру: Х2. 0