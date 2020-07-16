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    «Сельта» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч Ла Лиги 16 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Леванте»
    «Сельта»
    В 37 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 16 июля. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Июля 2020 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 22:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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    «Сельта»

    После карантинного перерыва галисийцы вернулись не лучшим образом, дома проиграв «Вильярреалу» (0:1) из-за гола на последних минутах, и на выезде потеряв очки в матче с «Вальядолидом» (0:0).

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    Следующие два матча «Сельта» выиграла, разгромив дома «Алавес» (6:0) и на выезде обыграв «Реал Сосьедад» благодаря пенальти — 0:0.

    В следующих пяти матчах клуб из Виго лишь терял очки, завершив июнь домашней ничьей с «Барселоной» (2:2) в которой отличился Федор Смолов, и выездным разгромом от «Мальорки» (1:5).

    В последних матчах «Сельта» сыграла дома со счетом 1:1 сначала с «Бетисом», а затем с «Атлетико», а потом в гостях уступила «Осасуне» со счетом 1:2, снова пропустив в концовке.

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  • 13/07/2020

    • После 36 туров «Сельта» с 36 очками на 16-м месте, в 4 баллах от зоны вылета. Разница мячей 35-46, 13 голов забил Яго Аспас, еще 5 — Санти Мина. Матч из-за травмы пропустит Федор Смолов.

    «Леванте»

    Валенсийский клуб возобновил турнир двумя ничьими со счетом 1:1 — сначала в гостевом дерби с «Валенсией», а затем дома с «Севильей».

    В конце июня «Леванте» на выезде победил «Эспаньол» (3:1), после чего дома уступил «Атлетико» (0:1) из-за автогола и уверенно взял верх над «Бетисом» (4:2), ведя 4:0 по ходу матча.

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    • Июль левантийцы начали двумя ничьими, на выезде разойдясь миром с «Вальядолидом» (0:0) и дома поделив очки с «Реал Сосьедадом» (1:1).

    Две последние встречи подопечные Пако Лопеса проиграли, уступив в гостях «Мальорке» (0:2) и дома проиграв «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2.

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    После 36 туров «Леванте» с 43 очками на 12-м месте. Разница мячей 43-51, 11 голов забил Рохер Марти, еще 7 — Борха Майораль.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом круге «Леванте» победил дома 3:1. В пяти последних матчах в Виго валенсийский клуб дважды победил и трижды потерпел поражения, и в 4 случаях из 5 забивалось не менее 3 голов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Сельты» букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат в основное время — 4,20, а на победу «Леванте» — 5,50.

    Ни разу за последние 12 матчей команды не сыграли вничью, так что можно не слишком ждать этого результата.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют» за 1.75. 0

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