«Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 12 июля 2020 года

В 35 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 12 июля. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Эвертон».

«Вулверхэмптон»

В 34 турах АПЛ клуб из Вулвергемптона набрал 52 очка. В таблице чемпионата он находится на 6 месте, опережая других претендентов на еврокубки на 2-3 балла.

В последнем матче перед паузой в футболе «Вулверхэмптон» сразился с «Олимпиакосом» в 1/8 финала Лиги Европы. В Греции команды по разу обменялись голами (1:1).

А возобновление сезона подопечные Эшпириту Санту начали с трех сухих побед. «Бродяги» одержали верх над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (1:0) и «Астон Виллой» (1:0).

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Но в последних двух турах «Вулверхэмптон» не набирал очков и не забивал. В этих матчах «волки» уступили «Арсеналу» (0:2) и «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

«Эвертон»

В своих 34 поединках чемпионата Англии ливерпульская команда набрала 45 очков, что позволяет ей сейчас занимать 11 место в таблице.

На вынужденную паузу «Эвертон» уходил с тремя матчами без побед. В них синие проиграли «Арсеналу» (2:3), расписали мировую с «МЮ» (1:1) и крупно влетели «Челси» (0:4).

В первой встрече после рестарта команда Карло Анчелотти скатала ничейку с «Ливерпулем» (0:0), а позже «ириски» одержали верх над «Норвичем» (1:0) и «Лестером» (2:1).

33-й тур закончился для «Эвертона» поражением в битве с «Тоттенхэмом» (0:1). Тремя днями позже синие заработали 1 балл в поединке с «Саутгемптоном» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Вулверхэмптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.30, а на победу «Эвертона» — 4.10.

Сейчас у «Вулвз» полно конкурентов в борьбе за попадание в группу Лиги Европы, поэтому в оставшихся турах команда будет биться за каждый набранный балл.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1 за 1.63. 0