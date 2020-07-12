«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 12 июля 2020 года

«Тоттенхэм»
Клуб из северного Лондона занимает девятое место в общекомандном рейтинге АПЛ с 49 очками на счету. От еврокубковой зоны он отстает на 2 пункта.
В первом матче после возобновления сезона «Тоттенхэм» расписал мировую с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
А три балла после рестарта «шпоры» завоевали в поединке с «Вест Хэмом» (2:0). В следующем туре команда Жозе Моуринью лишилась очков в игре с «Шеффилд Юнайтед» (1:3).
В ходе 33-го матча АПЛ лондонский коллектив минимально победил «Эвертон» (1:0), а позже «Тоттенхэм» разошелся миром с «Борнмутом» (0:0).
«Арсенал»
Другие представители Лондона идут в таблице восьмыми. В 34 матчах АПЛ они заработали 50 очков и отстали от еврокубкового места на 1 балл.
В ходе возобновления чемпионата «Арсенал» остался без набранных очков в двух матчах Премьер-лиги. В них «пушкари» уступили «Ман Сити» (0:3) и «Брайтону» (1:2).
Первая победа после рестарта была добыта командой Микеля Артеты в игре с «Саутгемптоном» (2:0). Позже в Кубке страны «канониры» прошли «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
Затем в английском первенстве «Арсенал» одержал верх над «Норвичем» (4:0) и «Вулверхэмптоном» (2:0), а в последнем на сегодня поединке лондонцы обменялись голами с «Лестером» (1:1).
Прогноз и ставка
На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, ничья оценивается в 3.40, а победа «Арсенала» — в 2.75.
Наши прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.71. 0