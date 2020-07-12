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    «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    Жозе Моуринью
    В 35 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 12 июля. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Июля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.70
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    «Тоттенхэм»

    Клуб из северного Лондона занимает девятое место в общекомандном рейтинге АПЛ с 49 очками на счету. От еврокубковой зоны он отстает на 2 пункта.

    В первом матче после возобновления сезона «Тоттенхэм» расписал мировую с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    А три балла после рестарта «шпоры» завоевали в поединке с «Вест Хэмом» (2:0). В следующем туре команда Жозе Моуринью лишилась очков в игре с «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    В ходе 33-го матча АПЛ лондонский коллектив минимально победил «Эвертон» (1:0), а позже «Тоттенхэм» разошелся миром с «Борнмутом» (0:0).

    «Арсенал»

    Другие представители Лондона идут в таблице восьмыми. В 34 матчах АПЛ они заработали 50 очков и отстали от еврокубкового места на 1 балл.

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    • В ходе возобновления чемпионата «Арсенал» остался без набранных очков в двух матчах Премьер-лиги. В них «пушкари» уступили «Ман Сити» (0:3) и «Брайтону» (1:2).

    Первая победа после рестарта была добыта командой Микеля Артеты в игре с «Саутгемптоном» (2:0). Позже в Кубке страны «канониры» прошли «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

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    Затем в английском первенстве «Арсенал» одержал верх над «Норвичем» (4:0) и «Вулверхэмптоном» (2:0), а в последнем на сегодня поединке лондонцы обменялись голами с «Лестером» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, ничья оценивается в 3.40, а победа «Арсенала» — в 2.75.

    Наши прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.71. 0

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    «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 12 июля 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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