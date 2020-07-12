«Леганес» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Испании 12 июля 2020 года

«Леганес» будет принимать «Валенсию» в 36-м туре Примеры. Матч пройдет на «Бутарке» 12 июля. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Леганес» — «Валенсия».

«Леганес»

«Леганес» в восьми матчах, начиная с июня, одержал всего одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений.

В трех предыдущих турах команда Хавьера Агирре была разгромлена «Осасуной» (0:3), затем обыграла «Эспаньол» (1:0) и сыграла вничью с «Эйбаром» (0:0).

«Леганес» на данный момент идет в зоне вылета. Команда располагается на 19-й позиции в чемпионате Испании. «Леганес» набрал 29 очков и на 6 очков отстает от «Алавеса», который идет 17-м и имеет при этом матч в запасе.

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«Леганес» — худшая команда лиги по забитым мячам (25). Пропущено при этом 49 голов.

«Валенсия»

«Валенсия» после возобновления сезона выступает не лучшим образом. «Летучие мыши» в восьми матчах одержали лишь две победы и два раза сыграли вничью при четырех поражениях.

В конце июня с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес. Вместо него командой руководит Воро Гонсалес.

Со старым-новым тренером «Валенсия» проиграла «Атлетику» (0:2), сыграла вничью с «Гранадой» (2:2) и одолела «Вальядолид» (2:1).

Эта серия не могла не отразиться на позициях команды в таблице. На данный момент «Валенсия» занимает лишь восьмое место в Примере. Команда набрала 53 очка и на 3 пунктка отстает от зоны Лиги Европы.

«Валенсия» — единственная команда из топ-десятки Примеры с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей — 45 забито и 50 пропущено.

Прогноз и ставки

На победу «Леганеса» букмекеры дают коэффициент 3,54, на ничью — 3,20, а на победу «Валенсии» — 2,37.

Наши прогноз и ставка на матч «Леганес» — «Валенсия» — «Победа любой команды с сухим счетом — Нет» с коэффициентом 1,76. 0