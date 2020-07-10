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    Продолжат ли не проигрывать «Смолевичи»?

    «Смолевичи» — «Ислочь». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Высшей лиги 10 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Смолевичи» — «Ислочь»
    «Ислочь» идет на восьмом месте
    В 17 туре белорусской Высшей лиги «Смолевичи» примут в «Ислочь». Матч состоится 10 июля в 18:30 мск. Прогноз на «Смолевичи» — «Ислочь».

    «Смолевичи»

    «Смолевичи» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 11 очков.

    «Смольные» одержали две победы, пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

    В июне подопечные Александра Бразевича на своем поле обыграли «Городею» (4:1) и «Слуцк» (2:1). Тогда как в июле дома разошлись вничью с «Динамо» Брест (3:3).

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    А вот в гостевых встречах «Смолевичи» уступили «Неману» (0:2) и «Славии» Мозырь (1:2).

    «Ислочь»

    «Ислочь» занимает восьмое место, имея в своем активе 23 пункта. До прошлого тура у команды была серия без поражений, которая составила четыре тура.

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    • Предыдущая неудача имела место 31 мая в гостевом поединке против БАТЭ (0:1). С тех пор клуб одержал две победы и дважды сыграл вничью.

    Примечательно, что оба выигрышных случая произошли в гостях, хотя до того коллектив ни разу не побеждал на выезде в текущем сезона.

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    Тем не менее, в прошлом туре клуб проиграл на выезде «Неману» (0:1) на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,72, ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше 3,5 голов за 1,87. 0

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