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    В матче «Урала» и «Динамо» много голов ждать не стоит

    «Урал» — «Динамо». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч РПЛ 9 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Динамо»
    Кирилл Новиков
    В матче 27 тура РПЛ «Урал» дома примет «Динамо». Команды встретятся на стадионе «Центральный» 9 июля в 17:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Июля 2020 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.27
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Урал»

    «Урал» очень близок к зоне вылета. Команда имеет 32 очка, тогда как до зоны вылета всего 5 пунктов.

    «Шмели» не проигрывали в трех последних турах. Они одержали две победы и сыграл и вничью. После возобновления сезона коллектив проиграл «Рубину» 1:2. После этого пошла полоса удач.

    Сначала «Урал» выиграл у «Шинника» в Кубке России (0:2), пройдя в полуфинал. После было две победы в чемпионате над «Тамбовом» (2:1) и «оренбургом» (0:3). Вничью хозяева сыграли в прошлом туре — 1:1 с «Уфой».

    «Динамо»

    «Динамо» имеет игру в запасе. Гости на 8 строчке с 32 баллами. Несмотря на такую позицию, московский коллектив все еще не решил вопрос с пропиской в элите.

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    Речь идет о нулевой с ЦСКА, а также о выездном перемирии с «Сочи» (1:1). Неудачной выдалась игра против «Арсенала». Там москвичи проиграли с минимальным счетом.

    Прогноз и ставка

    Обеим командам нужны очки. Так что к этой встрече коллективы подойдут на полном серьезе, учитывая, что они являются соседями по турнирной таблице. Кстати, «Динамо» выиграло два последних поединка против «шмелей» (4:0 и 2:0).

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    2.90 и 2.55 — коэффициенты не сильно отличаются. На фоне таких цифр ничья, по мнению букмекеров, тоже вполне вероятна — 3.30.

    «Сине-белые» не уступают хозяевам четыре матча подряд. Однако тяжело понять, кто может выиграть эту встречу. Предлагаем обратить внимание на тоталы и поставить на ТМ 2.5. Вполне возможно, что игра будет закрытой. Коэффициент составляет 1.78. 0

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    «Урал» — «Динамо». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч РПЛ 9 июля 2020 года. Прогноз на «Урал» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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