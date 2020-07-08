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    Пропустит ли «Ман Сити» на своем поле?

    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.35), ставка и онлайн матча АПЛ 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
    Рахим Стерлинг
    В 34 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 8 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Июля 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 20:00 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Манчестер Сити»

    Команда из Манчестера имеет сейчас в своем активе 66 очков. В таблице АПЛ она уверенно закрепилась на втором месте.

    Перед уходом на карантин подопечные Хосепа Гвардиолы успели пройти «Шеффилд Уэнсдей» в 1/8 финала Кубка Англии (2:1), а затем в игре с «МЮ» в АПЛ «Ман Сити» уступил со счетом 0:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    Возобновление чемпионата началось для «горожан» с двух крупных побед над «Арсеналом» (3:0) и «Бернли» (5:0). В 31-м туре небесно-голубые потерпели поражение от «Челси» (1:2).

    В четвертьфинале Кубка страны «Манчестер Сити» разобрался с «Ньюкаслом» (2:0), после чего он разнес «Ливерпуль» в чемпионате (4:0). В 33-м туре команда Гвардиолы проиграла «Саутгемптону» (1:0).

    «Ньюкасл»

    Представители города Ньюкасл-апон-Тайн располагаются на 12 месте в общекомандном рейтинге АПЛ с 43 баллами в копилке.

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    • В первом поединке после возобновления чемпионата «Ньюкасл» на своем поле не оставил никаких шансов «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

    Затем коллектив Стива Брюса сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), а в 1/4 финала Кубка страны «сороки» не сдержали атаку «Ман Сити» (0:2).

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    В 32-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» разгромил «Борнмут» (4:1), после чего эта команда разошлась миром с «Вест Хэмом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.12, на ничью — 9.60, а на победу «Ньюкасла» — 28.0.

    «Ньюкасл» знает, как подпортить нервы «горожанам». В последних пяти очных матчах в разных турнирах «сороки» четырежды забивали «Сити» минимум гол. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 2.35.

    Онлайн

    За ходом онлайн-трансляции матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» можно следить по ссылке. Там же — подробный прематч со всеми статистическими раскладами. 0

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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.35), ставка и онлайн матча АПЛ 8 июля 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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