«Уфа» — «Урал». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России 5 июля 2020 года

В воскресенье, 5 июля, в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги в Уфе на стадионе «Нефтяник» одноименная команда примет «Урал» из Екатеринбурга. Игра начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Урал».

«Уфа»

По итогам 25 туров «Уфа» расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 балла, уступая только по дополнительным показателям шестой условно-еврокубковой строке.

После зимней паузы башкирцы успели провести три матча, которые все из них завершили нерезультативно. Сперва «горожане» уступили на выезде «Краснодару» (0:2), а затем по 0:0 сыграли с «Зенитом» и ЦСКА.

После карантина уфимцы провел три игры, где набрал пять пунктов. Первая игра после рестарта принесла им домашнюю викторию над «Тамбовом» (2:1), затем была ничья 0:0 со «Спартаком» в Москве, а накануне они дома поделили очки с «Рубином» (0:0).

11 домашних встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Уфе» пять победных результатов, три мировых исхода и три поражения, разница забитых-пропущенных составила — 13:10.

«Урал»

После возобновления сезона «Урал» провел уже четыре поединка. Сперва в рамках чемпионата России «шмели» в родных стенах уступили «Рубину» со счетом 1:2, а затем обыграли в гостях «Шинник» (2:0) в 1/4 финала Кубка страны.

В 24 туре российского первенстве «оранжево-черные» одолели в родных стенах «Тамбов» (2:1), а встреча 25 игрового дня с «Оренбургом» не состоялась из вспышки коронавируса в составе «газовиков».

В турнирной таблице РПЛ клуб из Екатеринбурга с 28 набранными баллами находятся на 10 позиции, опережая зону вылета на пять пунктов.

Все прогнозы на футбол

12 гостевых встреч текущего чемпионата России принесли «Уралу» три выигрыша, пять мировых исходов и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 10:21.

В первом круге «Урал» дома взял верх над «Уфой» (3:2), в прошлом сезоне уфимцы в родных стенах разгромили «шмелей» (4:1), а в Екатеринбурге оппоненты расписали ничью — 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.45.

На викторию «Урала» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.35.

Между собой эти коллективы зачастую выдают результативные матчи. Прогнозируем, что и грядущая встреча принесет парочку забитых мячей. Наши прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0