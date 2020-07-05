«Краснодар» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 июля 2020 года

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч. В воскресенье, 5 июля, «Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 20:30 по московскому времени.

«Краснодар»

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 45 очков.

В 24 сыгранных матчах «быки» одержали 12 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

После рестарта сезона «горожане» успели провести всего одну встречу, в которой разошлись миром с «Ростовом» (1:1), пропустив с пенальти на последних секундах игры.

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Матч против «Оренбурга» не состоялся из-за вспышки коронавируса в оренбургской команде, поэтому «Краснодару» присудили победу 3:0.

После травм у «быков» восстанавливаются Урош Спаич, Ари и Виктор Классон.

«Зенит»

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 59 набранными очками.

Календарь и таблица РПЛ

На счету «сине-бело-голубых» 18 побед, пять ничьих и два поражения в 24 сыгранных турах.

Этим летом подопечные Сергея Семака провели три матча, в которых поочередно обыграли ЦСКА (4:0), «Крылья Советов» (2:1) и «Тамбов» (2:1).

Среди травмированных у петербургской команды значится аргентинский защитник Эмануэль Маммана.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 2.10, победа «Краснодара» — 3.50, ничья — 3.60.

Сложно отрицать тот факт, что команда Семака станет чемпионом нынешнего сезона. В этом туре она официально не будет коронована, но это может случиться уже в домашней игре против «Сочи».

«Зенит» отлично начал летнюю кампанию и вряд ли собирается останавливаться, даже несмотря на то, что «Краснодар» еще не проигрывал на своем поле в этом сезоне РПЛ.

«Быки» неплохо сыграли с «Ростовом», но все равно упустили победу, да и в матче с «Зенитом» настрой должен быть еще серьезнее, если они хотят набрать очки.

Поскольку «Зенит» пропустил и от «Крыльев», и от «Тамбова», полагаем, что «горожане» ему тоже забьют, но ближе к успеху будут петербуржцы. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.70.

Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87. 0