«Эспаньол» — «Леганес». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Испании 5 июля 2020 года

В воскресенье, 5 июля, в рамках 34-го тура испанской Примеры «Эспаньол» в Барселоне на стадионе РДЦЕ сыграет с «Леганесом». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Леганес».

«Эспаньол»

«Эспаньол» с 24 набранными очками плотно засел на дне турнирной таблицы Примеры. Каталонцев от вылета может спасти только чудо, т.к. они отстают от безопасной строки аж на 10 пунктов.

Рестартовать «попугаям» удалось довольно-таки неплохо. В двух первых матчах они разжились четырьмя баллами, обыграв дома 2:0 «Алавес» и сыграв вничью 1:1 на выезде с «Хетафе».

А вот последующие четыре игры «сине-белые» проиграли, уступив в родных стенах 1:3 «Леванте» и 0:1 мадридскому «Реалу», а также в гостях 0:1 «Бетису» и 1:2 «Реал Сосьедаду».

16 домашних встреч текущего испанского первенства принесли «Эспаньолу» только два выигрыша, пять матчей команда свела вничью и девять поединков проиграла, разница мячей — 14:28.

«Леганес»

У «Леганеса» на счету находится на один балл больше, чем у его предстоящего противника. Коллектив находится на строку выше, но тоже наверняка не избежит понижения в классе.

«Огурцы» после рестарта не знали радости победы, дважды сыграв вничью и четыре поединка проиграв. Мировые состоялись в гостях с «Мальоркой» (1:1) и дома с «Гранадой» (0:0).

Фиаско «зелено-белые» потерпели от «Вильярреала» (1:2) и «Севильи» (0:3) на своей территории, а также от «Барселоны» (0:2) и «Осасуны» (1:2) на выезде.

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В гостях в текущей Примере «Леганес» выиграл только один матч из 16. Шесть игр коллектив закончил вничью и девять встреч проиграл, разница мячей — 10:25.

В первом круге «Леганес» дома выиграл 2:0, в минувшем сезоне дважды победил «Эспаньол» — 2:0 и 1:0.

Прогноз на «Эспаньол» — «Леганес»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 2.65, победа «Леганеса» — 3.15, ничья — 3.10.

Обе команды уже одной ногой в Сегунде, так что они будут играть без оглядке на результат и вполне могут порадовать своих фанов результативной игрой. Наши прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0