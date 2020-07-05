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    «Эспаньол» — «Леганес». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Испании 5 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Леганес»
    Давид Лопес
    В воскресенье, 5 июля, в рамках 34-го тура испанской Примеры «Эспаньол» в Барселоне на стадионе РДЦЕ сыграет с «Леганесом». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Примера 05 Июля 2020 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 18:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» с 24 набранными очками плотно засел на дне турнирной таблицы Примеры. Каталонцев от вылета может спасти только чудо, т.к. они отстают от безопасной строки аж на 10 пунктов.

    Рестартовать «попугаям» удалось довольно-таки неплохо. В двух первых матчах они разжились четырьмя баллами, обыграв дома 2:0 «Алавес» и сыграв вничью 1:1 на выезде с «Хетафе».

    А вот последующие четыре игры «сине-белые» проиграли, уступив в родных стенах 1:3 «Леванте» и 0:1 мадридскому «Реалу», а также в гостях 0:1 «Бетису» и 1:2 «Реал Сосьедаду».

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  • 01/07/2020

    • 16 домашних встреч текущего испанского первенства принесли «Эспаньолу» только два выигрыша, пять матчей команда свела вничью и девять поединков проиграла, разница мячей — 14:28.

    «Леганес»

    У «Леганеса» на счету находится на один балл больше, чем у его предстоящего противника. Коллектив находится на строку выше, но тоже наверняка не избежит понижения в классе.

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    «Огурцы» после рестарта не знали радости победы, дважды сыграв вничью и четыре поединка проиграв. Мировые состоялись в гостях с «Мальоркой» (1:1) и дома с «Гранадой» (0:0).

    Фиаско «зелено-белые» потерпели от «Вильярреала» (1:2) и «Севильи» (0:3) на своей территории, а также от «Барселоны» (0:2) и «Осасуны» (1:2) на выезде.

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    В гостях в текущей Примере «Леганес» выиграл только один матч из 16. Шесть игр коллектив закончил вничью и девять встреч проиграл, разница мячей — 10:25.

    В первом круге «Леганес» дома выиграл 2:0, в минувшем сезоне дважды победил «Эспаньол» — 2:0 и 1:0.

    Прогноз на «Эспаньол» — «Леганес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 2.65, победа «Леганеса» — 3.15, ничья — 3.10.

    Обе команды уже одной ногой в Сегунде, так что они будут играть без оглядке на результат и вполне могут порадовать своих фанов результативной игрой. Наши прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0

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    «Эспаньол» — «Леганес». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Испании 5 июля 2020 года. В воскресенье, 5 июля, в рамках 34-го тура испанской Примеры «Эспаньол» в Барселоне на стадионе РДЦЕ сыграет с «Леганесом». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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