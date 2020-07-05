«Атлетик» — «Реал». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Ла Лиги 5 июля 2020 года

«Атлетик» — «Реал»: прогноз и ставки на матч. В 34 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» 5 июля. Начало встречи — в 15:00 мск.

«Атлетик»

Футбольный клуб из Страны Басков поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 48 очков. От еврокубков он находится на расстоянии в 2 балла.

Последний матч перед паузой в чемпионате «Атлетик» провел в гостях. На «Хосе Соррилья» команда Гаиски Гаритано разгромила «Вальядолид» (4:1).

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А в стартовых двух встречах после возобновления сезона «львы» сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2).

Первая победа в июне была добыта в поединке с «Бетисом» (1:0), а позже красно-белые уступили «Барсе» на «Камп Ноу» (0:1). В двух недавних матчах «Атлетик» одержал верх над «Мальоркой» (3:1) и «Валенсией» (2:0).

«Реал»

Сейчас мадридская команда находится на первом месте в турнирной таблице с 74 очками. После возобновления чемпионата она сумела оторваться от «Барселоны» на 4 пункта.

Одной из ключевых в гонке за золото стала победа «Реала» в Эль-Класико в 26-м туре Ла Лиги (2:0). А в последнем матче перед паузой «сливочные» потеряли очки в игре с «Бетисом» (1:2).

После возобновления сезона мадридский клуб принял участие в шести поединках. Каждая встреча оказалась для команды Зидана успешной. Рестарт начался с домашних игр против «Эйбара» (3:1) и «Валенсии» (3:0).

Позже в гостях «Реал» одержал верх над «Реалом Сосьедад» (2:1). В трех других матчах подопечные Зинедина Зидана переиграли «Мальорку» (2:0), «Эспаньол» (1:0) и «Хетафе» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.45, на ничью — 3.86, а на победу «Реала» — 1.71.

На «Сан Мамес» «Реал» может потерять очки, поскольку «Атлетик» сейчас находится в хорошей форме. Однако ширина скамейки мадридцев позволит Зизу грамотно подобрать состав, который в энергосберегающем режиме попытается не проиграть в Бильбао. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 за 1.61. 0