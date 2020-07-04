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    «Ахмат» прервет «сухую» серию в играх с ЦСКА?

    «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата России 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — ЦСКА
    Футболист «Ахмата»
    В 26 туре российской Премьер-лиги в Грозном «Ахмат» 4 июля на «Ахмат Арене» сыграет с московским ЦСКА. Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Июля 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.32
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Ахмат»

    Грозненский коллектив неплохо вошел в сезон после карантина. В трех встречах он смог разжиться семью набранными очками, дважды выиграв при одной ничьей.

    Мировая состоялась тур тому назад в родных стенах с «Сочи» (1:1). Обе виктории «зелено-белые» добыли на выезде, обыграв в Самаре «Крылья Советов» (4:2) и в Туле «Аресенал» (3:1) в минувшем туре.

    Благодаря этой удачной серии чеченский клуб поднялся в турнирной таблице РПЛ на 13 место, оторвавшись от зоны вылета на четыре пункта.

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    • В родных стенах в текущем первенства «Ахмат» победил лишь дважды (еще в начале сезона), семь встреч закончил мировыми исходами и четыре игры проиграл, разница мячей — 12:16.

    ЦСКА

    Армейский клуб находится на пятой строке в турнирной таблице РПЛ, значительно оторвавшись от шестой позиции, а топ-3 проигрывает пять пунктов.

    Рестартовали после карантинной паузы подопечные Гончаренко провально, крупно уступив на своей территории «Зениту» со счетом 0:4.

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    • Следующие две встречи первенства принесли «красно-синим» четыре пункта. Сперва они сыграли вничью в дерби с «Динамо» (0:0), а накануне вновь в московском дерби благодаря дублю Влашича переиграли «Спартак» со счетом 2:0.

    12 гостевых игр этого розыгрыша РПЛ принесли ЦСКА пять выигрышей, четыре ничейных результата и три поражения, разница забитых и пропущенных — 17:13.

    Все прогнозы на футбол

    ЦСКА в первом круге в Москве разгромил «Ахмат» (3:0), в прошлом сезоне «армейцы» победили дважды — 1:0 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.35.

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    На викторию «РАхмата» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.45.

    Грозненцы не могут забить ЦСКА уже в четырех играх подряд. Прогнозируем, что «Ахмат» теперь сможет прервать эту неудачную серию, но и удержать свои ворота на замке тоже не сможет. Наш прогноз и ставка: обе забьют — да за 1.89. 0

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    «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата России 4 июля 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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