«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата России 4 июля 2020 года

В 26 туре российской Премьер-лиги в Грозном «Ахмат» 4 июля на «Ахмат Арене» сыграет с московским ЦСКА. Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — ЦСКА.

«Ахмат»

Грозненский коллектив неплохо вошел в сезон после карантина. В трех встречах он смог разжиться семью набранными очками, дважды выиграв при одной ничьей.

Мировая состоялась тур тому назад в родных стенах с «Сочи» (1:1). Обе виктории «зелено-белые» добыли на выезде, обыграв в Самаре «Крылья Советов» (4:2) и в Туле «Аресенал» (3:1) в минувшем туре.

Благодаря этой удачной серии чеченский клуб поднялся в турнирной таблице РПЛ на 13 место, оторвавшись от зоны вылета на четыре пункта.

В родных стенах в текущем первенства «Ахмат» победил лишь дважды (еще в начале сезона), семь встреч закончил мировыми исходами и четыре игры проиграл, разница мячей — 12:16.

ЦСКА

Армейский клуб находится на пятой строке в турнирной таблице РПЛ, значительно оторвавшись от шестой позиции, а топ-3 проигрывает пять пунктов.

Рестартовали после карантинной паузы подопечные Гончаренко провально, крупно уступив на своей территории «Зениту» со счетом 0:4.

Следующие две встречи первенства принесли «красно-синим» четыре пункта. Сперва они сыграли вничью в дерби с «Динамо» (0:0), а накануне вновь в московском дерби благодаря дублю Влашича переиграли «Спартак» со счетом 2:0.

12 гостевых игр этого розыгрыша РПЛ принесли ЦСКА пять выигрышей, четыре ничейных результата и три поражения, разница забитых и пропущенных — 17:13.

Все прогнозы на футбол

ЦСКА в первом круге в Москве разгромил «Ахмат» (3:0), в прошлом сезоне «армейцы» победили дважды — 1:0 и 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.35.

На викторию «РАхмата» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.45.

Грозненцы не могут забить ЦСКА уже в четырех играх подряд. Прогнозируем, что «Ахмат» теперь сможет прервать эту неудачную серию, но и удержать свои ворота на замке тоже не сможет. Наш прогноз и ставка: обе забьют — да за 1.89. 0