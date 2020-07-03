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    Сколько голов нападение «Атлетико» забьет «Мальорке»?

    «Атлетико» — «Мальорка». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Ла Лиги 3 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Мальорка»
    Янник Феррейра Карраско
    В 34 туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Мальорку». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 3 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Июля 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
    •

    «Атлетико»

    В 33 турах испанского первенства мадридский клуб набрал 59 баллов. Благодаря этому он отодвинул конкурентов от зоны Лиги чемпионов и сам занял третье место.

    После победы над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 ЛЧ (1:0) «Атлетико» заработал всего 5 очков в трех поединках Ла Лиги. Команда Диего Симеоне одолела «Вильярреал» (3:1), а также скатала вничью с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2).

    В последней встрече перед паузой «матрасники» выбили «Ливерпуль» из еврокубков, обыграв англичан в дополнительное время (3:2). А в первом матче после возобновления сезона мадридцы обменялись голами с «Атлетиком» из Страны Басков (1:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В четырех следующих поединках «Атлетико» победил «Осасуну» (5:0), «Вальядолид» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Алавес» (2:1). А выезд на «Камп Ноу» 30 июня завершился ничьей в противостоянии с «Барселоной» (2:2).

    «Мальорка»

    На данном этапе чемпионата футбольный клуб из города Пальма-де-Мальорка ведет напряженную борьбу за выживание. Пока команда находится в красной зоне на 18 месте с 29 очками на счету.

    В последних пяти матчах до приостановки сезона «Мальорка» заработала 7 баллов. Сперва подопечные Висенте Морено уступили «Эспаньолу» (0:1), а затем с таким же счетом они обыграли «Алавес» дома (1:0).

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    • Поединок 25-го тура завершился для красно-черных результативной ничьей с «Бетисом» (3:3), после чего «островитяне» потеряли очки в поединке с «Хетафе» (0:1). Перед самой паузой они победили «Эйбар» (2:1).

    Возобновление сезона «Мальорка» полностью провалила. Все началось с поражений от «Барсы» (0:4) и «Вильярреала» (0:1), а продолжилось ничьей в матче с «Леганесом» (1:1).

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    В следующих поединках красно-черные уступили «Реалу» (0:2) и «Атлетику» (1:3). Долгожданную победу после рестарта команда Висенте Морено добыла в битве с «Сельтой» (6:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Атлетико» в грядущей встрече оценивается в 1.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу «Мальорки» — 11.5.

    Мощная команда Симеоне на своем поле постарается добыть уверенную победу над одним из аутсайдеров первенства. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Атлетико» больше 2 с коэффициентом 2.06. 0

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    «Атлетико» — «Мальорка». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Ла Лиги 3 июля 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Мальорка». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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