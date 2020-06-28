«Лестер» — «Челси». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Англии 28 июня 2020 года

В четвертьфинале Кубка Англии «Лестер» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 28 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Челси».

«Лестер»

Представители одноименного города в Англии впервые выступила в Кубке страны 4 января. На стадии 1/32 финала эта команда всухую переиграла «Уиган» (2:0).

Позже «Лестер» обошелся малыми силами в противостоянии с «Брентфордом» (1:0), а в следующем раунде «лисы» одержали верх над «Бирмингемом» (1:0).

После выхода в четвертьфинал Кубка подопечные Брендана Роджерса разгромили «Астон Виллу» в Премьер-лиге (4:0), а в период возобновления сезона команда из Лестера еще не выигрывала.

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В стартовых матчах АПЛ синие разошлись миром с «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0). В турнирной таблице команда Роджерса находится на третьем месте с 55 баллами в запасе.

«Челси»

В рамках 1/32 финала Кубка Англии лондонский коллектив сразился с «Ноттингем Форест». В поединке на «Стэмфорд Бридж» «аристократы» легко разобрались с представителями Чемпионшипа (2:0).

В другом матче данного турнира «Челси» в гостях одержал верх над «Халлом» (2:1), а в раунде 16 сильнейших подопечные Фрэнка Лэмпарда прошли «Ливерпуль» (2:0).

Перед вынужденной паузой «пенсионеры» в родных стенах встретились с «Эвертоном» в ходе 29-го тура АПЛ. Этот поединок оказался для лондонцев легкой прогулкой, во время которой они колотили 4 безответных гола «ирискам» (4:0).

Рестарт сезона также оказался для «Челси» победным. Сперва синие одержали верх над «Астон Виллой» (2:1), а в последнем туре они подарили чемпионство «Ливерпулю», прихлопнув «Ман Сити» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в 1/4 Кубка Англии букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 3.45, а на победу «Челси» — 2.50.

После возобновления сезона «Лестер» еще не выигрывал, а вот в Кубке страны команда Роджерса не пропускала голов. «Челси» же продолжил свои выступления ярко, забив соперникам 4 мяча в двух поединках.

Сейчас коллектив Лэмпарда находится в лучших кондициях, в отличие от соперника. Наши прогноз и ставка — «Челси» победит хотя бы в одном тайме за 1.74. 0