ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезинфекция на матче «Зенита»Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться АлиссонРекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа Лоран КосельниГнев и ревность. Во Франции сожалеют о досрочном завершении сезона
  • 08:35
    • Стоичков раскритиковал Луи ван Гала
  • 07:31
    • Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций
  • 07:15
    • НХЛ объявила очередность выбора игроков клубами на драфте-2020
  • 00:37
    • В НБА признали, что сезон может быть и не доигран
  • 22:26
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 17:33
    • Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ
  • 01:01
    • «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»
    Все новости спорта

    Продолжат ли лондонцы свой победный путь в Кубке?

    «Лестер» — «Челси». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Англии 28 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Челси
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Челси»
    Виллиан
    В четвертьфинале Кубка Англии «Лестер» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 28 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Челси».
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 28 Июня 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 18:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Лестер»

    Представители одноименного города в Англии впервые выступила в Кубке страны 4 января. На стадии 1/32 финала эта команда всухую переиграла «Уиган» (2:0).

    Позже «Лестер» обошелся малыми силами в противостоянии с «Брентфордом» (1:0), а в следующем раунде «лисы» одержали верх над «Бирмингемом» (1:0).

    После выхода в четвертьфинал Кубка подопечные Брендана Роджерса разгромили «Астон Виллу» в Премьер-лиге (4:0), а в период возобновления сезона команда из Лестера еще не выигрывала.

    Все прогнозы на футбол

    В стартовых матчах АПЛ синие разошлись миром с «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0). В турнирной таблице команда Роджерса находится на третьем месте с 55 баллами в запасе.

    «Челси»

    В рамках 1/32 финала Кубка Англии лондонский коллектив сразился с «Ноттингем Форест». В поединке на «Стэмфорд Бридж» «аристократы» легко разобрались с представителями Чемпионшипа (2:0).

    В другом матче данного турнира «Челси» в гостях одержал верх над «Халлом» (2:1), а в раунде 16 сильнейших подопечные Фрэнка Лэмпарда прошли «Ливерпуль» (2:0).

  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
  • Реакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Челси»
  • 22/06/2020

    • Перед вынужденной паузой «пенсионеры» в родных стенах встретились с «Эвертоном» в ходе 29-го тура АПЛ. Этот поединок оказался для лондонцев легкой прогулкой, во время которой они колотили 4 безответных гола «ирискам» (4:0).

    Рестарт сезона также оказался для «Челси» победным. Сперва синие одержали верх над «Астон Виллой» (2:1), а в последнем туре они подарили чемпионство «Ливерпулю», прихлопнув «Ман Сити» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лестера» в 1/4 Кубка Англии букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 3.45, а на победу «Челси» — 2.50.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    После возобновления сезона «Лестер» еще не выигрывал, а вот в Кубке страны команда Роджерса не пропускала голов. «Челси» же продолжил свои выступления ярко, забив соперникам 4 мяча в двух поединках.

    Сейчас коллектив Лэмпарда находится в лучших кондициях, в отличие от соперника. Наши прогноз и ставка — «Челси» победит хотя бы в одном тайме за 1.74. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.90
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вердер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Унион — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сток Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • 00:55 22/06/2020     Мохаммед Салах
  • На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
    • 13:30 25/06/2020     Кадр из выпуска
  • Как убивали «Луч». «КраСава» вернулся с громким выпуском
    • 07:37 25/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Лестер» — «Челси». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Англии 28 июня 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие