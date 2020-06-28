«Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай». Прогноз и ставки на матч чемпионата Турции по футболу 28 июня 2020 года

В воскресенье, 28 июня, «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет «Галатасарай» в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги. Встреча, которая пройдет на стадионе имени Фатиха Терима, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай».

«Истанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакшехир» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, имея на своем счету 59 очков.

Стамбульская команда одержала 17 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

Подопечные Окана Бурука в июне успели обыграть «Аланияспор» (2:0) и «Анкарагюджю» (2:1).

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Серьезных кадровых проблем у «Башакшехира» сейчас нет.

«Галатасарай»

«Галатасарай» занимает четвертое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги с 51 баллом.

На счету «львов» 14 побед, девять ничьих и пять поражений в 28 сыгранных турах.

Команда Фатиха Терима в этом месяце уступила «Резиспору» (0:2), а также поделила очки с «Газиантепом» (3:3).

У «Галатасарая» после травмы восстанавливается вратарь Фернандо Муслера. Дисквалификации отбывают Мариано, Йилмаз Чалык и Адем Бюйюк.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Башакшехира» — 1.93, победа «Галатасарая» — 3.90, ничья — 3.30.

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Очевидно, что подопечные Окана Бурука находятся в более выигрышном положении, учитывая последние результаты и в целом игровую форму.

Кроме того, у «львов» имеются некоторые кадровые проблемы, которые вряд ли добавляют оптимизма перед важным выездом.

Да, «Башакшехир» — фаворит, но нам кажется, что «Галатасарай» не сдастся без боя, поэтому на один гол наиграет. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.74.

Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.50. 0