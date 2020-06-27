«Унион» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года

«Унион»
Берлинская команда остается в Бундеслиге еще минимум на один сезон. В турнирной таблице чемпионата она заняла 12 место, набрав 38 очков.
Возобновление сезона вышло для «Униона» провальным. В стартовых двух встречах подопечные Урса Фишера потерпели поражения от «Баварии» (0:2) и «Герты» (0:4).
Затем была ничья с «Майнцем» (1:1) и проигрышный матч с «Боруссией» М (1:4). В 30-м туре немецкого первенства берлинцы разбежались миром с «Шальке» (1:1).
В следующих двух турах «Унион» завоевал 6 очков, одержав верх над «Кельном» (2:1) и «Падерборном» (1:0). А выездная игра с «Хоффенхаймом» закончилась для «железных» разгромом (0:4).
«Фортуна»
Коллектив, который базируется в Дюссельдорфе, занимает место в зоне борьбы за выживание. С 30 очками в копилке он опережает «Вердер» на 2 пункта.
Сразу после рестарта Бундеслиги «Фортуна» завоевала два балла в двух матчах. В упомянутых поединках подопечные Уве Реслера разошлись миром с «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (2:2).
А затем эта команда заработала 3 очка в непростом матче с «Шальке» в родных стенах (2:1). 29-й тур немецкого первенства закончился для клуба из Дюссельдорфа разгромом от «Баварии» (0:5).
Позже «Фортуна» устроила голевое шоу в игре с «Хоффенхаймом» (2:2) и потерпела поражение от «Боруссии» Д (0:1). Два последних матча подопечные Уве Реслера закончили вничью. Мировую они скатали с «РБ Лейпцигом» (2:2) и «Аугсбургом» (1:1).
Прогноз и ставка
На победу «Униона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью — 3.60, а на победу «Фортуны» — 1.97.
У команды из Дюссельдорфа имеется огромная мотивация, так как любая оплошность отодвинет ее от зоны понижения плей-офф к зоне вылета. Но и «Унион» не будет отсиживаться в защите. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.74. 0