«Унион» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года

В 34 туре чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Фортуну». Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» 27 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Унион» — «Фортуна».

«Унион»

Берлинская команда остается в Бундеслиге еще минимум на один сезон. В турнирной таблице чемпионата она заняла 12 место, набрав 38 очков.

Возобновление сезона вышло для «Униона» провальным. В стартовых двух встречах подопечные Урса Фишера потерпели поражения от «Баварии» (0:2) и «Герты» (0:4).

Затем была ничья с «Майнцем» (1:1) и проигрышный матч с «Боруссией» М (1:4). В 30-м туре немецкого первенства берлинцы разбежались миром с «Шальке» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

В следующих двух турах «Унион» завоевал 6 очков, одержав верх над «Кельном» (2:1) и «Падерборном» (1:0). А выездная игра с «Хоффенхаймом» закончилась для «железных» разгромом (0:4).

«Фортуна»

Коллектив, который базируется в Дюссельдорфе, занимает место в зоне борьбы за выживание. С 30 очками в копилке он опережает «Вердер» на 2 пункта.

Сразу после рестарта Бундеслиги «Фортуна» завоевала два балла в двух матчах. В упомянутых поединках подопечные Уве Реслера разошлись миром с «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (2:2).

А затем эта команда заработала 3 очка в непростом матче с «Шальке» в родных стенах (2:1). 29-й тур немецкого первенства закончился для клуба из Дюссельдорфа разгромом от «Баварии» (0:5).

Позже «Фортуна» устроила голевое шоу в игре с «Хоффенхаймом» (2:2) и потерпела поражение от «Боруссии» Д (0:1). Два последних матча подопечные Уве Реслера закончили вничью. Мировую они скатали с «РБ Лейпцигом» (2:2) и «Аугсбургом» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Униона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью — 3.60, а на победу «Фортуны» — 1.97.

У команды из Дюссельдорфа имеется огромная мотивация, так как любая оплошность отодвинет ее от зоны понижения плей-офф к зоне вылета. Но и «Унион» не будет отсиживаться в защите. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.74. 0