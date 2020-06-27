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    Увидим ли мы интересную игру в Берлине?

    «Унион» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Фортуна»
    Марвин Фридрих
    В 34 туре чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Фортуну». Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» 27 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Унион» — «Фортуна».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Июня 2020 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 16:30 Фортуна Фортуна
  • Дюссельдорф
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Унион»

    Берлинская команда остается в Бундеслиге еще минимум на один сезон. В турнирной таблице чемпионата она заняла 12 место, набрав 38 очков.

    Возобновление сезона вышло для «Униона» провальным. В стартовых двух встречах подопечные Урса Фишера потерпели поражения от «Баварии» (0:2) и «Герты» (0:4).

    Затем была ничья с «Майнцем» (1:1) и проигрышный матч с «Боруссией» М (1:4). В 30-м туре немецкого первенства берлинцы разбежались миром с «Шальке» (1:1).

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    В следующих двух турах «Унион» завоевал 6 очков, одержав верх над «Кельном» (2:1) и «Падерборном» (1:0). А выездная игра с «Хоффенхаймом» закончилась для «железных» разгромом (0:4).

    «Фортуна»

    Коллектив, который базируется в Дюссельдорфе, занимает место в зоне борьбы за выживание. С 30 очками в копилке он опережает «Вердер» на 2 пункта.

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    • Сразу после рестарта Бундеслиги «Фортуна» завоевала два балла в двух матчах. В упомянутых поединках подопечные Уве Реслера разошлись миром с «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (2:2).

    А затем эта команда заработала 3 очка в непростом матче с «Шальке» в родных стенах (2:1). 29-й тур немецкого первенства закончился для клуба из Дюссельдорфа разгромом от «Баварии» (0:5).

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    Позже «Фортуна» устроила голевое шоу в игре с «Хоффенхаймом» (2:2) и потерпела поражение от «Боруссии» Д (0:1). Два последних матча подопечные Уве Реслера закончили вничью. Мировую они скатали с «РБ Лейпцигом» (2:2) и «Аугсбургом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Униона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью — 3.60, а на победу «Фортуны» — 1.97.

    У команды из Дюссельдорфа имеется огромная мотивация, так как любая оплошность отодвинет ее от зоны понижения плей-офф к зоне вылета. Но и «Унион» не будет отсиживаться в защите. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.74. 0

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    «Унион» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года. Прогноз на «Унион» — «Фортуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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