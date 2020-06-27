«Боруссия» М — «Герта». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Германии 27 июня 2020 года

В субботу, 27 июня, менхенгладбахская «Боруссия» будет принимать «Герту» в 34-м туре немецкой Бундеслиги. Прогноз на «Боруссия» М — «Герта».

«Боруссия» М

На данном этапе чемпионата Германии команда из Менхенгладбаха находится на четвертом месте с 62 очками в активе. «Байер», идущий пятым, отстает от конкурента на два балла.

После рестарта Бундеслиги «жеребята» приняли участие в восьми матчах, в четырех из которых команда Марко Розе выиграла.

В первой встрече «Боруссия» М уверенно переиграла «Айнтрахт» (3:1), в следующих поединках она уступила «Байеру» (1:3) и сыграла вничью с «Вердером» (0:0).

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Чуть позже клуб разбил «Унион» (4:1). Два последующих тура «жеребята» провалили, влетев «Фрайбургу» (0:1) и «Баварии» (1:2), но в позапрошлом туре они разгромили «Вольфсбург» (3:0).

В последнем матче команда гостила у «Падерборна» и, доигрывая поединок в большинстве, победила со счетом 3:1.

«Герта»

Берлинский клуб после возобновления чемпионата Германии одержал две крупные победы. В гостях над «Хоффенхаймом» (3:0) и на своем поле в дерби с «Унионом» (4:0).

Затем подопечные Бруно Лаббадиа в гостях ушли от поражения в матче с «Лейпцигом» (2:2). После чего на своем поле победили «Аугсбург» (2:0).

Затем наступила полоса неудач в виде трех подряд поражений — сначала в Дортмунде от «Боруссии» (0:1), а затем дома «Айнтрахта» (1:4) и «Фрайбурга» (1:2).

В прошлом туре серия была прервана, да еще как — победой над «Байером» со счетом 2:0 в Берлине. Голами отметились Матеус Кунья и Доди Лукебакио.

В турнирной таблице «Герта» — полный середняк. Команда набрала 39 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают явным фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1.35, тогда как успех гостей поля оценивается в 8.70, ничья — в 5.70.

В прошлом очном поединке команды разошлись миром — 0:0.

Менхенгладбахцы ведут ужесточенную борьбу за бронзу чемпионата и терять очки нельзя, особенно дома. «Герта» решила свои задачи, но команда все равно способна обыграть практически любого соперника, если будет нужный настрой и удача. Берлинцы будут бороться за очки.

Предлагаем поставить на победу «Герты» с форой +2 гола за 1.57. 0