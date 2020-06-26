«ЭБ/Стреймур» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 26 июня 2020 года

В пятницу, 26 июня, в десятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» на своем арене примет «Б-36 Торсхавн». Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «Б-36 Торсхавн».

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» с семью набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, находясь на расстоянии одной победы от зоны вылета.

В июньских поединках коллектив из поселка Айи смог разжиться четырьмя пунктами. Эти очки он набрал обыграв дома аутсайдера «Скалу» (1:0) и расписав мировую с «АБ Аргиром» (1:1) в гостях.

Также в этот период «черно-синие» проиграли три встречи, потерпев гостевые фиаско от «ИФ Фуглафьердура» (1:2) и «Б-36 Торсхавна» (1:4), а также на своей территории от «Викингура» (0:2).

Пока на своей арене в этом чемпионате «ЭБ/Стреймур» дважды победил при двух поражениях, разница мячей — 3:5.

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» с 19 набранными очками расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ХБ Торсхавна» на три балла.

Начали «белые тигры» июль неудачно, проиграв по 2:4 в дерби «ХБ Торсхавну» и «Викингуру» на выезде. После чего они не знают горечи поражений.

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В этот период столичный коллектив расписал мировую дома с «НСИ Рунавиком» (1:1), а также обыграл в родных стенах своего предстоящего противника (4:1) и в гостях «ИФ Фуглафьердур» (3:0) в своей последней игре.

«Б-36 Торсхавн» выиграл последние пять встреч у «ЭБ/Стреймура», четыре из которых были одержаны с крупным счетом.

Прогноз и ставки

Прогнозируем, что «белые тигры» продлят победную серию над «ЭБ/Стреймуром», выиграв у них и шестой раз кряду и, скорее всего, крупно. 0