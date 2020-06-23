«Вальядолид» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Ла Лиги 23 июня 2020 года

В 31 туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 23 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Хетафе».

«Вальядолид»

Команда из одноименного города застряла в нижней части таблицы. На данном этапе чемпионата она идет 15-й с 33 очками в запасе.

От зоны вылета «Вальядолид» находится на расстоянии в 7 пунктов. В последних пяти матчах перед уходом на вынужденную паузу бело-фиолетовые заработали всего 3 балла.

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8 февраля команда Серхио Гонсалеса разбежалась миром с «Вильярреалом» (1:1), а затем она проиграла «Гранаде» (1:2). Позже подопечные Гонсалеса победили «Эспаньол» (2:1), а также уступили «Реалу Сосьедад» (0:1) и «Атлетику» (1:4).

После возобновления чемпионата «Вальядолид» одержал верх над «Леганесом» (2:1). Следующая встреча закончилась ничьей в дуэли с «Сельтой» (0:0), а в недавнем поединке бело-фиолетовые оказались слабее «Атлетико» (0:1).

«Хетафе»

В общекомандном рейтинге чемпионата Испании клуб из одноименного города в пригороде Мадрида находится на пятом месте с 48 очками в копилке.

До вынужденной паузы в футболе «Хетафе» дважды встретился с «Аяксом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок подопечные Пепе Бордаласа выиграли со счетом 2:0, а во втором влетели «аяксидам» с минимальной разницей (1:2), но прошли дальше.

Между матчами на евроарене «городские» успели потерять очки в противостоянии с «Севильей» в Примере (0:3). Позже синие обыграли «Мальорку» (1:0) и разошлись миром с «Сельтой» (0:0).

После выхода из карантина «Хетафе» не выигрывал. Сперва было поражение от «Гранады» (1:2), а затем коллектив Бордаласа скатал вничью с «Эспаньолом» (0:0) и «Эйбаром» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Вальядолида» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью — 2.85, а на победу «Хетафе» — 2.55.

Несмотря на то что в Вальядолиде сыграют не самые забавные команды, парочку голов они должны положить. Наши прогноз и ставка — тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.66. 0