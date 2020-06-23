ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичОгненный дебют Николича. Три удаления, пенальти и бойкот болельщиков В «Динамо» вспышка COVID-19 Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему Оливье Жиру принес победу «Челси»Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
  • 14:03
    • Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
  • 13:22
    • Итальянский журналист раскритиковал РФС за непоследовательные решения
  • 13:09
    • Чорич и фитнес-тренер Джоковича заболели коронавирусом
  • 10:41
    • Жоау Марио может перейти в «Сельту»
  • 10:36
    • Джокович откзался от теста на коронавирус. Он контактировал с зараженным Димитровым
  • 09:00
    • «Бавария» сделала предложение по Сане
  • 01:00
    • «Реал» победил «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
    Все новости спорта

    Как много голов будет на «Хосе Соррилья»?

    «Вальядолид» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Ла Лиги 23 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Вальядолид Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Хетафе»
    Мауро Арамбарри
    В 31 туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 23 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Хетафе».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 23 Июня 2020 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Вальядолид»

    Команда из одноименного города застряла в нижней части таблицы. На данном этапе чемпионата она идет 15-й с 33 очками в запасе.

    От зоны вылета «Вальядолид» находится на расстоянии в 7 пунктов. В последних пяти матчах перед уходом на вынужденную паузу бело-фиолетовые заработали всего 3 балла.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    8 февраля команда Серхио Гонсалеса разбежалась миром с «Вильярреалом» (1:1), а затем она проиграла «Гранаде» (1:2). Позже подопечные Гонсалеса победили «Эспаньол» (2:1), а также уступили «Реалу Сосьедад» (0:1) и «Атлетику» (1:4).

    После возобновления чемпионата «Вальядолид» одержал верх над «Леганесом» (2:1). Следующая встреча закончилась ничьей в дуэли с «Сельтой» (0:0), а в недавнем поединке бело-фиолетовые оказались слабее «Атлетико» (0:1).

    «Хетафе»

    В общекомандном рейтинге чемпионата Испании клуб из одноименного города в пригороде Мадрида находится на пятом месте с 48 очками в копилке.

  • Примера. «Реал» вышел в лидеры, «Барса» сыграла вничью с «Севильей», «Атлетико» одолел «Вальядолид»
  • Подробности матчей 30-го тура испанской Примеры
  • Сегодня

    • До вынужденной паузы в футболе «Хетафе» дважды встретился с «Аяксом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок подопечные Пепе Бордаласа выиграли со счетом 2:0, а во втором влетели «аяксидам» с минимальной разницей (1:2), но прошли дальше.

    Между матчами на евроарене «городские» успели потерять очки в противостоянии с «Севильей» в Примере (0:3). Позже синие обыграли «Мальорку» (1:0) и разошлись миром с «Сельтой» (0:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    После выхода из карантина «Хетафе» не выигрывал. Сперва было поражение от «Гранады» (1:2), а затем коллектив Бордаласа скатал вничью с «Эспаньолом» (0:0) и «Эйбаром» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вальядолида» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью — 2.85, а на победу «Хетафе» — 2.55.

    Несмотря на то что в Вальядолиде сыграют не самые забавные команды, парочку голов они должны положить. Наши прогноз и ставка — тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.66. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Динамо К — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Леганес — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Малком
  • Победа по-чемпионски. «Зенит» разгромил ЦСКА в Москве
    • Вчера в 00:22     Марко Николич
  • Огненный дебют Николича. Три удаления, пенальти и бойкот болельщиков
    • 03:07     Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • 00:55
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Вальядолид» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Ла Лиги 23 июня 2020 года. Прогноз на «Вальядолид» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Тоже интересно
    Ниль Мопе Футбол Мопе призвал «Арсенал» быть скромнее. «Канониры» вновь проиграли в АПЛПодопечные Микеля Артеты неожиданно уступили «Брайтону» Вчера в 15:070
  • 10:48
    • Загребское «Динамо» оформило очередной чемпионский титул
  • 09:10
    • «Ливерпуль» предлагает 60 млн евро за Кулибали
  • 08:45
    • «Ювентус» предложил Артуру 5,2 млн евро в год
    «Гранада» — «Вильярреал» Футбол Примера. «Реал» вышел в лидеры, «Барса» сыграла вничью с «Севильей», «Атлетико» одолел «Вальядолид»Подробности матчей 30-го тура испанской Примеры 01:090
    2.80
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 13:51
    • Тренер «Ростова» обратился к болельщикам
  • 13:36
    • «Тоттенхэм» продлил контракты с вратарем и защитником
  • 10:03
    • Сарри: Просто Роналду сейчас не в лучшей физической форме
    Футболисты «Саутгемптона» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» и «МЮ» поделили очки, «Арсенал» уступил «Брайтону», «Челси» одолел «Астон Виллу»Результаты матчей 30-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:590
  • 08:13
    • Клопп: Это был настоящий бой
  • 22:52
    • Ливерпульское дерби осталось без победителя
  • 09:41
    • Гасперини: Наша цель попасть в Лигу чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие