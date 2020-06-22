«Болонья» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 июня 2020 года

«Болонья»
«Болонья» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 34 очка.
«Красно-синие» одержали девять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.
В своих последних официальных матчах, сыгранных во второй половине февраля, подопечные Синиши Михайловича уступили «Дженоа» (0:3) и «Лацио» (0:2), а также разошлись миром с «Удинезе» (1:1).
После травмы у «Болоньи» восстанавливается Андреас Сков Ольсен. Дисквалификацию отбывают Маттиа Бани, Федерико Сантандер и Йерди Схутен.
«Ювентус»
«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А с 63 набранными очками.
На счету «старой синьоры» 20 побед, три ничьи и три поражения в 26 сыгранных турах.
В своем последнем матче национального первенства туринцы обыграли «Интер» (2:0), а за несколько дней до этого уступили «Лиону» (0:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
В июне подопечные Маурицио Сарри также провели два матча в Кубке Италии. В полуфинале они прошли «Милан» (0:0, первый матч — 1:1), а в финале неожиданно уступили «Наполи» (0:0, 2:4 — по пенальти).
Среди травмированных у «Ювентуса» значатся Алекс Сандро, Гонсало Игуаин, Аарон Рэмзи, Сами Хедира, Джорджо Кьеллини и Мерих Демираль.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 1.65, победа «Болоньи» — 5.70, ничья — 4.10.
«Старая синьора» не продемонстрировала своих лучших качеств в недавних встречах Кубка Италии, но нам все равно кажется, что эксперты слишком ее недооценивают перед игрой с «красно-синими».
Во-первых, туринцы будут гораздо мотивированнее, ведь у них идет борьба за титул, а преимущество над «Лацио» составляет всего один балл. Во-вторых, сама «Болонья» до карантина играла довольно скромно, в том числе и на своем поле. В-третьих, у «Юве» уже есть игровая практика, в отличие от соперника, который практиковался лишь на тренировках.
Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что гости наберут три очка, притом победа вряд ли будет минимальной. Наш прогноз — «победа "Ювентуса" с форой -1» за 1.93.
Еще один интересный вариант — «гости забьют два гола подряд». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.84. 0