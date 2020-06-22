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    Удержится ли «Ювентус» на первом месте?

    «Болонья» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В понедельник, 22 июня, «Болонья» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 27-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Болонья» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Июня 2020 года
    Болонья
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    •  Болонья 22:45 Ювентус Ювентус
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    «Болонья»

    «Болонья» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 34 очка.

    «Красно-синие» одержали девять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.

    В своих последних официальных матчах, сыгранных во второй половине февраля, подопечные Синиши Михайловича уступили «Дженоа» (0:3) и «Лацио» (0:2), а также разошлись миром с «Удинезе» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    После травмы у «Болоньи» восстанавливается Андреас Сков Ольсен. Дисквалификацию отбывают Маттиа Бани, Федерико Сантандер и Йерди Схутен.

    «Ювентус»

    «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А с 63 набранными очками.

    На счету «старой синьоры» 20 побед, три ничьи и три поражения в 26 сыгранных турах.

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  • 19/06/2020

    • В своем последнем матче национального первенства туринцы обыграли «Интер» (2:0), а за несколько дней до этого уступили «Лиону» (0:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица Серии А

    В июне подопечные Маурицио Сарри также провели два матча в Кубке Италии. В полуфинале они прошли «Милан» (0:0, первый матч — 1:1), а в финале неожиданно уступили «Наполи» (0:0, 2:4 — по пенальти).

    Среди травмированных у «Ювентуса» значатся Алекс Сандро, Гонсало Игуаин, Аарон Рэмзи, Сами Хедира, Джорджо Кьеллини и Мерих Демираль.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 1.65, победа «Болоньи» — 5.70, ничья — 4.10.

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    «Старая синьора» не продемонстрировала своих лучших качеств в недавних встречах Кубка Италии, но нам все равно кажется, что эксперты слишком ее недооценивают перед игрой с «красно-синими».

    Во-первых, туринцы будут гораздо мотивированнее, ведь у них идет борьба за титул, а преимущество над «Лацио» составляет всего один балл. Во-вторых, сама «Болонья» до карантина играла довольно скромно, в том числе и на своем поле. В-третьих, у «Юве» уже есть игровая практика, в отличие от соперника, который практиковался лишь на тренировках.

    Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что гости наберут три очка, притом победа вряд ли будет минимальной. Наш прогноз — «победа "Ювентуса" с форой -1» за 1.93.

    Еще один интересный вариант — «гости забьют два гола подряд». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.84. 0

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    «Болонья» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 июня 2020 года. Прогноз на «Болонья» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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