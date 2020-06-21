«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 21 июня 2020 года

В воскресенье, 21 июня, в рамках 30-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Сегурос» примет мадридский «Реал». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

«Реал Сосьедад»

Перед стартом 30-го тура «Реал Сосьедад» с 47 набранными пунктами идет на шестой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, проигрывая всего два балла четвертой лигачемпионовской строки.

После рестарта первенства сан-себастьянцы не радуют своих поклонников, набрав только одно очко в двух проведенных поединках, забив в них один гол.

Сперва «бело-голубые» в родных стенах не смогли одолеть «Осасуну», сыграв вничью 1:1, а в минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Алавеса» со счетом 0:2.

В 13 домашних встречах текущей Примеры «Реал Сосьедад» добыл восемь победных результатов, дважды сыграл вничью и три игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 27:12.

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» с 62 очками расположился на второй позиции в турнирной таблице Примеры, отставая от первой «Барселоны» всего на три очка, имея при этом на игру меньше.

«Сливочные» блестяще провели оба поединка после карантинной паузы, выиграв обе встречи, которые состоялись на поле «Реала».

В первом поединке после рестарта «галактикос» одолели «Эйбар» со счетом 3:1, забив все три гола еще до перерыва. Во втором матче мадридцы разгромили «Валенсию» — 3:0.

13 гостевых игр текущего испанского розыгрыша принесли «Реалу» семь викторий, четыре ничейных исхода и два поражения, разница забитых-пропущенных составила 21:8.

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В первом круге «Реал» в Мадриде взял верх над «Реал Сосьедадом» (3:1), а в прошлом чемпионате дважды победили сан-себастьянцы — 3:1 и 2:0.

Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают — 1.75.

На викторию «Реал Сосьедада» дают — 4.70, ничья оценена — в 4.40.

«Реал» в случае победы поднимется на первое место. Думаем, что гости ее смогут добиться, т.к. «сливочные» имеют лучшие кондиции, и к тому же после рестарта фактор своего поля не имеет особого значения. Наш прогноз и ставка: П2. 0