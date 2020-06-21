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    Сможет ли «Белшина» создать проблемы БАТЭ?

    «Белшина» — БАТЭ. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Высшей лиги 21 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Белшина» — БАТЭ
    БАТЭ не выиграл два предыдущих матча
    В 14 туре чемпионата Белоруссии «Белшина» будет принимать БАТЭ. Игра пройдет на стадионе «Спартак» 14 июня. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Белшина» — БАТЭ.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 21 Июня 2020 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 16:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 13.00
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.23
  • Ставка!
    •

    «Белшина»

    Приняв участие в 13 матчах, коллектив из Бобруйска заработал всего шесть очков. В турнирной таблице эта команда идет на последнем месте с разницей голов — 10:27.

    Лучшая серия, которую смогла выдать «Белшина» в течение сезона, состоит из двух ничейных исходов в противостояниях с «Неманом» (1:1) и клубом «Смолевичи» (1:1).

    После этого «резиновые» потерпели поражения в трех играх, уступив «Слуцку» (2:3), «Динамо» Брест (0:3) и команде «Ислочь» (1:2). Еще одну ничью «Шина» раскатала с «Витебском» (1:1).

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    Затем три поединка снова закончились поражениями — от «Шахтера» Солигорск (0:4), «Славии» Мозырь (2:3) и «Динамо» Минск (0:4). Однако в предыдущем туре был повержен «Энергетик-БГУ» (1:0).

    БАТЭ

    БАТЭ неудачно начал сезон, однако команда исправилась и сейчас уже возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 27 очками в активе. Солигорский «Шахтер» находится в двух пунктах.

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    • В чемпионате коллектив имеет 11-матчевую беспроигрышную серию. В позапрошлом туре команда не смогла выиграть и провела ничейный матч с «Витебском» (2:2).

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    Тем самым клуб прервал свою 6-матчевую серию побед. Вернуться на привычный тренд в прошлом туре не вышло, поскольку в домашней игре с «Шахтером» была снова зафиксирована ничья — 2:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех хозяев поля оценивается в 11,00, ничья — в 5,50.

    Рекомендуем ставить на то, что БАТЭ выиграет, и обе команды забьют за 2,70. 0

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    «Белшина» — БАТЭ. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Высшей лиги 21 июня 2020 года. Прогноз на «Белшина» — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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