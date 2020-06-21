«Белшина» — БАТЭ. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Высшей лиги 21 июня 2020 года

В 14 туре чемпионата Белоруссии «Белшина» будет принимать БАТЭ. Игра пройдет на стадионе «Спартак» 14 июня. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Белшина» — БАТЭ.

«Белшина»

Приняв участие в 13 матчах, коллектив из Бобруйска заработал всего шесть очков. В турнирной таблице эта команда идет на последнем месте с разницей голов — 10:27.

Лучшая серия, которую смогла выдать «Белшина» в течение сезона, состоит из двух ничейных исходов в противостояниях с «Неманом» (1:1) и клубом «Смолевичи» (1:1).

После этого «резиновые» потерпели поражения в трех играх, уступив «Слуцку» (2:3), «Динамо» Брест (0:3) и команде «Ислочь» (1:2). Еще одну ничью «Шина» раскатала с «Витебском» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Затем три поединка снова закончились поражениями — от «Шахтера» Солигорск (0:4), «Славии» Мозырь (2:3) и «Динамо» Минск (0:4). Однако в предыдущем туре был повержен «Энергетик-БГУ» (1:0).

БАТЭ

БАТЭ неудачно начал сезон, однако команда исправилась и сейчас уже возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 27 очками в активе. Солигорский «Шахтер» находится в двух пунктах.

В чемпионате коллектив имеет 11-матчевую беспроигрышную серию. В позапрошлом туре команда не смогла выиграть и провела ничейный матч с «Витебском» (2:2).

Тем самым клуб прервал свою 6-матчевую серию побед. Вернуться на привычный тренд в прошлом туре не вышло, поскольку в домашней игре с «Шахтером» была снова зафиксирована ничья — 2:2.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех хозяев поля оценивается в 11,00, ничья — в 5,50.

Рекомендуем ставить на то, что БАТЭ выиграет, и обе команды забьют за 2,70. 0