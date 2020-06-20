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    Вернется ли «Зенит» с карантина победой?

    ЦСКА — «Зенит». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 20 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Зенит»
    Сергей Семак
    В субботу, 20 июня, ЦСКА на своем поле примет «Зенит» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Июня 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Зенит Зенит
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    ЦСКА

    Возобновление чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА совершенно не удалось. В конце февраля армейцы дома ушли от домашнего поражения в матче с «Уралом» (1:1).

    Март начал с выездного поражения от «Спартака» (2:3) в рамках Кубка России, отыгравшись со счета 0:2, но уступив в экстра-тайме.

    Затем ЦСКА в чемпионате уступил на выезде «Ростову» (2:3) и дома разошелся миром с «Уфой» (0:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    Накануне возобновления чемпионата ЦСКА сыграл в товарищеском матче с тульским «Арсеналом», уступив 2:3.

    После 22 туров ЦСКА с 36 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 29-22, 7 голов забил Никола Влашич.

    «Зенит»

    «Зенит» вернулся после зимнего перерыва ничьей с «Локомотивом» (0:0) в конце февраля, после чего в начале марта победил на выезде «Ахмат» в четвертьфинале Кубка России.

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    • Затем питерский клуб дома разошелся миром с «Уфой» (0:0) и разгромил «Урал» со счетом 7:1.

    Накануне возобновления чемпионата «Зенит» в товарищеских матчах разгромил «Оренбург» (5:3) и обыграл «Уфу» (1:0).

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  • 15/06/2020

    • После 22 туров «Зенит» с 36 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 29-22, 7 голов забил Никола Влашич.

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    В первом круге команды сыграли вничью в Петербурге 1:1. В феврале команды провели контрольный матч, в котором «Зенит» победил 3:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 3.45, победа «Зенита» — 2.25, ничья в основное время — 2.25.

    Питерцы ушли на карантин в лучшем состоянии, да и перед возобновлением турнира уверенно провели контрольные матчи. Прогнозируем победу «Зенита».

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.60 и «Обе забьют — нет» за 1.75. 0

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