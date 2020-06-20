ЦСКА — «Зенит». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 20 июня 2020 года

ЦСКА
Возобновление чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА совершенно не удалось. В конце февраля армейцы дома ушли от домашнего поражения в матче с «Уралом» (1:1).
Март начал с выездного поражения от «Спартака» (2:3) в рамках Кубка России, отыгравшись со счета 0:2, но уступив в экстра-тайме.
Затем ЦСКА в чемпионате уступил на выезде «Ростову» (2:3) и дома разошелся миром с «Уфой» (0:0).
Накануне возобновления чемпионата ЦСКА сыграл в товарищеском матче с тульским «Арсеналом», уступив 2:3.
После 22 туров ЦСКА с 36 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 29-22, 7 голов забил Никола Влашич.
«Зенит»
«Зенит» вернулся после зимнего перерыва ничьей с «Локомотивом» (0:0) в конце февраля, после чего в начале марта победил на выезде «Ахмат» в четвертьфинале Кубка России.
Затем питерский клуб дома разошелся миром с «Уфой» (0:0) и разгромил «Урал» со счетом 7:1.
Накануне возобновления чемпионата «Зенит» в товарищеских матчах разгромил «Оренбург» (5:3) и обыграл «Уфу» (1:0).
После 22 туров «Зенит» с 36 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 29-22, 7 голов забил Никола Влашич.
В первом круге команды сыграли вничью в Петербурге 1:1. В феврале команды провели контрольный матч, в котором «Зенит» победил 3:2.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 3.45, победа «Зенита» — 2.25, ничья в основное время — 2.25.
Питерцы ушли на карантин в лучшем состоянии, да и перед возобновлением турнира уверенно провели контрольные матчи. Прогнозируем победу «Зенита».
Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.60 и «Обе забьют — нет» за 1.75. 0