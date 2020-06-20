«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 20 июня 2020 года

«Брайтон»
Команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов находится в нижней части таблицы с 29 баллами в запасе. От зоны вылета она оторвалась всего на 2 пункта.
В 2020-м году подопечные Грэма Поттера вообще не побеждали. До паузы в чемпионате «Брайтон» успел вылететь от «Шеффилд Уэнсдей» из Кубка страны (0:1), после чего проиграл «Эвертону» в АПЛ (0:1).
Чуть позже «чайки» расписали мировую с «Астон Виллой» (1:1) и уступили «Борнмуту» (1:3). В следующих трех турах «Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3), «Уотфордом» (1:1) и «Кристал Пэлас» (1:1).
Перед приостановкой сезона «Брайтон» потерпел поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) и заработал 1 балл в противостоянии с «Вулверхэмптоном» (0:0).
«Арсенал»
Команда из Северного Лондона занимает 9 строчку в турнирной таблице, имея в запасе 40 очков. От еврокубковой зоны ее отделяют уже 5 баллов.
Перед паузой «Арсенал» попрощался с Лигой Европы, вылетев оттуда на стадии 1/16. Судьба двухматчевого противостояния с «Олимпиакосом» решилась на 120-й минуте дополнительного времени. Хозяева на «Эмирейтс» проиграли со счетом 1:2.
Затем коллектив Микеля Артеты прошел в четвертьфинал Кубка Англии, одолев «Портсмут» (2:0). В АПЛ «пушкари» скромно обыграли «Вест Хэм» (1:0).
После паузы «Арсенал» скатал два товарняка, в которых разгромил «Чарльтон» (6:0) и уступил «Брентфорду» (2:3). А рестарт Премьер-лиги закончился для лондонцев поражением от «Ман Сити» (0:3).
Прогноз и ставка
Победа «Брайтона» в игре 30-го тура АПЛ оценивается в 3.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.50, а на победу «Арсенала» — 2.17.
В первом круге «Брайтон» переиграл «пушкарей» на «Эмирейтс». Сейчас для лондонцев важен не только реванш, но и результат в каждой встрече, так как команда Артеты пытается биться за еврокубки. Наши прогноз и ставка — «Арсенал» победит хотя бы в одном тайме за 1.71. 0