ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакПоследний отсчет. Пять ожиданий от рестарта РПЛ Лионель МессиПримера. «Барса» обыграла «Леганес», «Севилья» упустила победу, «Реал» сыграет с «Валенсией» Гарет БейлПроблема без решения. Бейл и Зидан не могут сосуществовать
  • 09:09
    • Голкипер «Краснодара» интересен европейским клубам
  • 07:48
    • 24-летний Коман установил уникальный рекорд
  • 00:53
    • Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Леганес»
  • 23:28
    • «Бавария» обыграла «Вердер» и досрочно стала чемпионом Германии
    Все новости спорта

    Чем закончится очередной домашний матч «Спортинга»?

    «Спортинг» — «Тондела». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Примейры 18 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Тондела»
    Эмилиано Вивиано
    В 27 туре чемпионата Португалии «Спортинг» будет принимать «Тонделу». Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» 18 июня. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Тондела».
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 18 Июня 2020 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:15 Тондела Тондела
  • Тондела
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 8.30
  • Ставка!
    •

    «Спортинг»

    Лиссабонская команда занимает сейчас четвертое место в общекомандном зачете Примейры. Эта позиция позволяет попасть в квалификацию Лиги Европы в следующем сезоне.

    В ходе 26 матчей чемпионата «Спортинг» сумел завоевать 46 очков. Ближайший преследователь «Фамаликан» отстает от зелено-белых на 3 пункта.

    До футбольной паузы «львы» успели вылететь из Лиги Европы от «Башакшехира». После домашней победы над турками со счетом 3:1 «Спортинг» проиграл соперникам в дополнительное время, пропустив гол с пенальти на 119-й минуте (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    Затем в чемпионате клуб из Лиссабона уступил «Фамаликану» (1:3) и одолел «Авеш» (2:0). После рестарта Примейры «Спортинг» с новым тренером Рубеном Аморимом скатал вничью с «Виторией» Гимарайнш (2:2) и переиграл «Пасуш де Феррейра» (1:0).

    «Тондела»

    Футбольная команда из севера Португалии имеет на данный момент 29 очков в своей копилке. В турнирной таблице чемпионата она занимает 14 строчку. От зоны вылета этот коллектив сумел отскочить на 9 пунктов.

    Перед уходом на карантин «Тондела» последний раз побеждала 1 февраля. В 19-м туре Примейры подопечные Начо Гонсалеса скромно разобрались с клубом «Портимоненси» (1:0).

  • Евро-2020 не стартовал 12 июня, но это наш луч надежды в непростое время
  • Чемпионат Европы — как один из символов новой реальности, которую нам приходится преодолевать
  • 13/06/2020

    • Затем золотисто-зеленые ограничились лишь двумя набранными очками в пяти встречах. Сперва «Тондела» обошлась без голов в матче с «Маритиму» (0:0), а позже она проиграла «Санта Клара» (0:1), «Риу Аве» (1:2) и «Витории» Гимарайнш (0:2).

    Последняя игра перед паузой завершилась ничьей в противостоянии с «Боавиштой» (1:1). Возобновление сезона подопечные Начо Гонсалеса начали с отбора баллов у «Бенфики» (0:0). 11 июня «Тондела» победила «Авеш» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спортинга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 4.20, а на победу «Тонделы» — 8.20.

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    После выхода из карантина оба клуба по разу сыграли вничью и победили. «Тондела» уверенно чувствует себя в нижней части таблицы, солидно оторвавшись от зоны вылета, а «Спортингу», который несколько раз сменил тренеров по ходу сезона, еще необходимо повоевать за еврокубки.

    В родных стенах лиссабонцы попытаются добыть вторую победу после рестарта, наши прогноз и ставка на матч — тотал 2-3 гола за 2.08. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Штутгарт — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Скала — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч МОЛ Види — Дебрецен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вальядолид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Альмерия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Викингур — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Аугсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дрис Мертенс
  • История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии
    • 19:55 14/06/2020     Сергей Семак
  • Последний отсчет. Пять ожиданий от рестарта РПЛ
    • Вчера в 21:41
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Спортинг» — «Тондела». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Примейры 18 июня 2020 года. Прогноз на «Спортинг» — «Тондела». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
    Тоже интересно
    Сердар Азмун Футбол Трансферный дайджест. 9-15 июняПерейдет ли в «Арсенал» еще один лидер «Зенита», покинет ли «Реал» молодой защитник, переберется ли игрок «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней 15/06/2020 в 20:170
  • 09:57
    • Стали известны детали рестарта сезона в НБА
  • 07:15
    • Форвард «Краснодара» выбыл до конца сезона
  • 07:00
    • «Ференцварош» — чемпион Венгрии-2019/20
    Карим Бензема Футбол «Реал» разбил «Эйбар». Бензема и Азар подарили Зидану праздник«Реал» порадовал своих болельщиков в первой игре после карантина 15/06/2020 в 12:550
  • Экспресс дня

  • «Реал» не даст уйти в отрыв «Барселоне»?
  • 3.26
    •
  • 12:18
    • «Милан» достиг соглашения с Рангником
  • 12:03
    • Голкипер «Ювентуса» может перебраться в «Рому»
  • 11:46
    • Румменигге: «Бавария» заслужила восьмой подряд титул
    Диего Коста посвятил гол одноклубнице Футбол Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионовРеакция прессы на матч «Атлетик» — «Атлетико» 15/06/2020 в 03:490
  • 11:31
    • Гвардиола: Пять замен — единственный способ защитить игроков от травм
  • 09:40
    • «СКА-Хабаровск» получил лицензию для выступления в ФНЛ
  • 09:25
    • Смолов — в заявке «Сельты» на матч с «Вальядолидом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие