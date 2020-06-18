«Спортинг» — «Тондела». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Примейры 18 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Португалии «Спортинг» будет принимать «Тонделу». Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» 18 июня. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Тондела».

«Спортинг»

Лиссабонская команда занимает сейчас четвертое место в общекомандном зачете Примейры. Эта позиция позволяет попасть в квалификацию Лиги Европы в следующем сезоне.

В ходе 26 матчей чемпионата «Спортинг» сумел завоевать 46 очков. Ближайший преследователь «Фамаликан» отстает от зелено-белых на 3 пункта.

До футбольной паузы «львы» успели вылететь из Лиги Европы от «Башакшехира». После домашней победы над турками со счетом 3:1 «Спортинг» проиграл соперникам в дополнительное время, пропустив гол с пенальти на 119-й минуте (1:4).

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Затем в чемпионате клуб из Лиссабона уступил «Фамаликану» (1:3) и одолел «Авеш» (2:0). После рестарта Примейры «Спортинг» с новым тренером Рубеном Аморимом скатал вничью с «Виторией» Гимарайнш (2:2) и переиграл «Пасуш де Феррейра» (1:0).

«Тондела»

Футбольная команда из севера Португалии имеет на данный момент 29 очков в своей копилке. В турнирной таблице чемпионата она занимает 14 строчку. От зоны вылета этот коллектив сумел отскочить на 9 пунктов.

Перед уходом на карантин «Тондела» последний раз побеждала 1 февраля. В 19-м туре Примейры подопечные Начо Гонсалеса скромно разобрались с клубом «Портимоненси» (1:0).

Затем золотисто-зеленые ограничились лишь двумя набранными очками в пяти встречах. Сперва «Тондела» обошлась без голов в матче с «Маритиму» (0:0), а позже она проиграла «Санта Клара» (0:1), «Риу Аве» (1:2) и «Витории» Гимарайнш (0:2).

Последняя игра перед паузой завершилась ничьей в противостоянии с «Боавиштой» (1:1). Возобновление сезона подопечные Начо Гонсалеса начали с отбора баллов у «Бенфики» (0:0). 11 июня «Тондела» победила «Авеш» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Спортинга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 4.20, а на победу «Тонделы» — 8.20.

После выхода из карантина оба клуба по разу сыграли вничью и победили. «Тондела» уверенно чувствует себя в нижней части таблицы, солидно оторвавшись от зоны вылета, а «Спортингу», который несколько раз сменил тренеров по ходу сезона, еще необходимо повоевать за еврокубки.

В родных стенах лиссабонцы попытаются добыть вторую победу после рестарта, наши прогноз и ставка на матч — тотал 2-3 гола за 2.08. 0