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    У себя дома дортмундцы сыграют результативно

    «Боруссия» Д — «Майнц». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Бундеслиги 17 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Майнц»
    Эрлинг Холанн
    В 32 туре чемпионата Германии «Боруссия» Д будет принимать «Майнц». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 17 июня. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Майнц».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Июня 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 21:30 Майнц Майнц
  • Майнц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    В 31 матче Бундеслиги дортмундская команда заработала 66 очков, что позволяет ей идти второй в таблице, опережая ближайших преследователей на 4 пункта.

    После выхода из карантина «Боруссия» Д победила в двух матчах, отстояв на ноль. Сперва подопечные Люсьена Фавра разгромили «Шальке» (4:0), а в следующем туре они разобрались с «Вольфсбургом» (2:0).

    Надежд на чемпионство «шмели» лишили себя в домашней игре с «Баварией», в которой исход был решен благодаря единственному голу Киммиха на 43-й минуте (0:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После поражения от мюнхенцев «Боруссия» Д отыгралась на «Падерборне» (6:1), а два последних матча черно-желтые завершили скромными победами над «Гертой» и «Фортуной» со счетом 1:0.

    «Майнц»

    В сезоне 2019/20 коллектив, находящийся в одноименном городе, сражается за сохранение прописки в Бундеслиге. Пока эта команда занимает 15 место с 31 очком в запасе, опережая зону борьбы за выживание на 3 балла.

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    • Выйдя из карантина, «Майнц» не мог порадовать своих поклонников победой в течение четырех матчей. Первая встреча после паузы завершилась ничьей в игре с «Кельном» (2:2).

    В следующем туре «карнавальники» на своем поле крупно влетели «РБ Лейпцигу» (0:5). Позже подопечные Ахима Байерлорцера разошлись миром с «Унионом» (1:1) и проиграли «Хоффенхайму» (0:1).

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    Первая победа после паузы была добыта «Майнцем» в дуэли с «Айнтрахтом» (2:0). Однако уже через неделю эта команда осталась без набранных баллов в поединке с «Аугсбургом» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.23, ничья оценивается в 6.70, а победа «Майнца» — в 13.0

    В последних двух поединках «шмели» забили всего 2 мяча, однако сейчас в обойме дортмундцев снова есть Холлан, который на «Сигнал Идуна Парк» скажет свое слово. Наши прогноз и ставка на матч — «Боруссия» Д забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.68. 0

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