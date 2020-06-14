«Шальке» — «Байер». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Бундеслиги 14 июня 2020 года

В 31 туре чемпионата Германии «Боруссия» будет принимать «Байер». Игра пройдет на «Фельтинс-Арене» 14 июня. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Шальке» — «Байер».

«Шальке»

После рестарта чемпионата Германии команда из Гельзенкирхена опустилась на 10 место в таблице. Сейчас на ее счету имеется 38 очков.

Последний раз этот коллектив побеждал в чемпионате аж 17 января. В 18-м туре Бундеслиги «Шальке» одолел «Боруссию» М (2:0). Перед паузой «горняки» вылетели из Кубка от «Баварии» (0:1), а также разошлись миром с «Хоффенхаймом» (1:1).

Возобновление сезона превратилось для подопечных Давида Вагнера в ночной кошмар. Его коллектив проиграл в четырех встречах. Все началось с разгрома от «Боруссии» Д (0:4).

Все прогнозы на Бундеслигу

Позже «Шальке» уступил «Аугсбургу» (0:3), «Фортуне» (1:2) и «Вердеру» (0:1). В последнем поединке «королевские синие» обменялись голами с «Унионом» (1:1).

«Байер»

Леверкузенский клуб находится в зоне Лиги Европы на пятом месте. В 30 матчах команда заработала 56 очков. Столько же баллов имеет «Боруссия» М, идущая четвертой.

Перед самой паузой «Байер» успел победить «Рейнджерс» в Лиге Европы (3:1), а после выхода из карантина леверкузенцы разгромили «Вердер» (4:1).

В следующем матче «аптекари» легко справились с «Боруссией» М (3:1), а тремя днями позже они крупно влетели «Вольфсбургу» на «Бай-Арене» (1:4).

В двух других поединках в рамках Бундеслиги «Байер» переиграл «Фрайбург» (1:0) и потерял очки в дуэли с «Баварией» (2:4). 9 июня «львы» разгромили «Саарбрюкен» в Кубке Германии (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Шальке» в матче 31-го тура Бундеслиги букмекеры дают коэффициент 6.10, на ничью — 4.50, а на победу «Байера» — 1.53.

В гостях коллектив Петера Боса выложится на максимум, чтобы не отстать от конкурентов в споре за место в Лиге чемпионов. Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5 за 1.59. 0