«Карлсруэ» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч второй Бундеслиги 14 июня 2020 года

В воскресенье, 14 июня, в рамках 31-го тура второй немецкой Бундеслиги «Карлсруэ» на своем «Вильдпаркштадионе» сыграет со «Штутгартом». Начало игры — в 14:30 по мск. Прогноз на «Карлсруэ» — «Штутгарт».

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» с 30 пунктами находится в зоне переходных матчей, а именно на 16 позиции в турнирной таблице второй Бундеслиги, отставая на три очка от безопасной строки.

После карантинной паузы «борцы» провели пять встреч в первенстве, где один поединок проиграли, раз выиграли и три матча закончили мировыми исходами.

Начал коллектив с домашней виктории над «Дармштадтом» (2:0), после чего поделил очки дома с «Бохумом» (0:0) и «Санкт-Паули» (1:1), а также с «Ганновером» (1:1) на выезде, в прошлом туре он потерпел выездное фиаско от «Эрцгебирге Ауэ» (0:1).

На своей арене в текущем чемпионате «Карлсруэ» провел 15 игр, в которых добился всего четырех викторий, шесть встреч свел вничью и пять матчей проиграл, разница мячей — 21:23.

«Штутгарт»

«Штутгарт» идет на второй позиции, которая дает право на прямое повышение в классе, набрав в 30 поединках 52 очка. От третьего «Гамбурга» оторвался на два пункта.

«Автозаводцы» также сыграли в пяти пост-карантинных играх. Сперва они уступили в выездных двух встречах подряд — «Веену» (1:2) и «Хольштайну» (2:3).

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После чего «швабы» выиграли два матча кряду, поочередно одолев в родных стенах конкурента «Гамбург» (3:2) и аутсайдера дрезденское «Динамо» (2:0). В своем последнем проведенном поединке они поделили на свое территории очки с «Оснабрюком» — 0:0.

Выездные встречи не особо хорошо даются «Штутгарту» в этом первенстве. За 15 игр было одержано всего четыре победы, пять матчей коллектив свел вничью и шесть раз проиграл, разница мячей — 19:24.

В первом круге в родных пенатах «Штутгарт» разгромил «Карлсруэ» со счетом 3:0.

Прогноз на «Карлсруэ» — «Штутгарт»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Штутгарта» — 1.80, победа «Карлсруэ» — 4.40, ничья — 3.85.

Вполне возможно, что «Карлсруэ» на своей территории сможет дать бой неуверенно играющему на выезде «Штутгарту». Ставим на хозяев с форой (+1). 0