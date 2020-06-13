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    «Эспаньол» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 13 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Алавес»
    Абелардо Фернандес
    В 28-м туре испанской Примеры «Эспаньол» будет принимать «Алавес». Матч пройдет 13 июня в Барселоне. Начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Алавес».
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    Футбол. Испания. Примера 13 Июня 2020 года
    Эспаньол
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    •  Эспаньол 15:00 Алавес Алавес
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  • 3.10
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  • 3.90
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    «Эспаньол»

    Перед остановкой сезона «Эспаньол» в рамках чемпионата Испании не мог выиграть в четырех матчах подряд — две ничьи и два поражения.

    В последнем матче перед паузой в турнире «Эспаньол» уступил «Осасуне» со счетом 0:1.

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    В турнирной таблице команда Абелардо Фернандеса располагается на последней строчке. У команды 20 очков и от вылета ее отделяет 6 пунктов.

    «Эспаньол» забил 23 гола (третий худший результат в лиге), а пропустил 46 (худший показатель в чемпионате).

    «Алавес»

    «Алавес» перед остановкой сезона не смог выиграть в двух матчах подряд, оба завершились вничью.

    Сперва команда разошлась миром с «Леганесом» — 1:1, а затем с тем же счетом завершился матч против «Валенсии».

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    В таблице Примеры «Алавес» занимает 14-е место. У команды в активе 32 очка, от зоны вылета ее отделяют довольно комфортные 7 пунктов.

    Команда Асьера Гаритано довольно мало забивает (всего 29 голов в 27 матчах), но и пропускает не так уж много — 37 мячей.

    Прогноз

    На победу «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,30, а на победу «Алавеса» — 3,90.

    Встреча этих команд в первом круге завершилась без забитых голов — 0:0.

    Прогноз на матч — «Алавес» не проиграет с коэффициентом 1,79. 0

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