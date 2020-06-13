«Эспаньол» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 13 июня 2020 года

В 28-м туре испанской Примеры «Эспаньол» будет принимать «Алавес». Матч пройдет 13 июня в Барселоне. Начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Алавес».

«Эспаньол»

Перед остановкой сезона «Эспаньол» в рамках чемпионата Испании не мог выиграть в четырех матчах подряд — две ничьи и два поражения.

В последнем матче перед паузой в турнире «Эспаньол» уступил «Осасуне» со счетом 0:1.

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В турнирной таблице команда Абелардо Фернандеса располагается на последней строчке. У команды 20 очков и от вылета ее отделяет 6 пунктов.

«Эспаньол» забил 23 гола (третий худший результат в лиге), а пропустил 46 (худший показатель в чемпионате).

«Алавес»

«Алавес» перед остановкой сезона не смог выиграть в двух матчах подряд, оба завершились вничью.

Сперва команда разошлась миром с «Леганесом» — 1:1, а затем с тем же счетом завершился матч против «Валенсии».

В таблице Примеры «Алавес» занимает 14-е место. У команды в активе 32 очка, от зоны вылета ее отделяют довольно комфортные 7 пунктов.

Команда Асьера Гаритано довольно мало забивает (всего 29 голов в 27 матчах), но и пропускает не так уж много — 37 мячей.

Прогноз

На победу «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,30, а на победу «Алавеса» — 3,90.

Встреча этих команд в первом круге завершилась без забитых голов — 0:0.

Прогноз на матч — «Алавес» не проиграет с коэффициентом 1,79. 0