«Эспаньол» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 13 июня 2020 года

«Эспаньол»
Перед остановкой сезона «Эспаньол» в рамках чемпионата Испании не мог выиграть в четырех матчах подряд — две ничьи и два поражения.
В последнем матче перед паузой в турнире «Эспаньол» уступил «Осасуне» со счетом 0:1.
В турнирной таблице команда Абелардо Фернандеса располагается на последней строчке. У команды 20 очков и от вылета ее отделяет 6 пунктов.
«Эспаньол» забил 23 гола (третий худший результат в лиге), а пропустил 46 (худший показатель в чемпионате).
«Алавес»
«Алавес» перед остановкой сезона не смог выиграть в двух матчах подряд, оба завершились вничью.
Сперва команда разошлась миром с «Леганесом» — 1:1, а затем с тем же счетом завершился матч против «Валенсии».
В таблице Примеры «Алавес» занимает 14-е место. У команды в активе 32 очка, от зоны вылета ее отделяют довольно комфортные 7 пунктов.
Команда Асьера Гаритано довольно мало забивает (всего 29 голов в 27 матчах), но и пропускает не так уж много — 37 мячей.
Прогноз
На победу «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,30, а на победу «Алавеса» — 3,90.
Встреча этих команд в первом круге завершилась без забитых голов — 0:0.
Прогноз на матч — «Алавес» не проиграет с коэффициентом 1,79. 0