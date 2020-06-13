«Кельн» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года

«Кельн»
Последнюю победу «козлята» одержали еще в начале марта — на выезде одолели «Падерборн» (2:1). В последнем перед карантином матче «Кельн» в гостях проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).
В первой встрече после перерыва «козлы» упустили домашнюю победу над «Майнцем» (2:2), ведя со счетом 2:0, а затем на своем поле ушли от поражения в матче с «Фортуной» (2:2).
В последних матчах коллектив на выезде уступил «Хоффенхайму» (1:2), потом дома уступил «Лейпцигу» (2:4) и сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1) в гостях.
Календарь и таблица Бундеслиги
После 29 туров Бундеслиги «Кельн» с 35 очками идет на 12-м месте. В случае победы команда обеспечит как минимум право на стыковые матчи за право остаться в элите.
«Унион» Берлин
«Унион» остается без побед уже семь туров. После продолжения сезона команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.
Последнее очко было в прошлом туре, когда хозяева встречались с «Шальке» (1:1).
До этого «железные» продолжили с поражения от «Баварии» со счетом 0:2. После было разгромное поражение в берлинском дерби от «Герты» (4:0) и разгром от «Боруссии» Менхенгладбах (1:4).
Итого, сейчас «Унион» на 14 месте. Команда имеет 32 очка и находится в семи очках от зоны вылета.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что будет ничья, и обе команды забьют за 4,20. 0