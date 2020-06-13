ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико Тедеско вернулся к работеНа финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона «Севилья» вернулась победойПримера. «Севилья» выиграла андалузское дерби, «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Эйбар» Фрэнк ЛэмпардГонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-м
  • 07:00
    • УЕФА принял решение о доигровке еврокубков — СМИ
  • 01:00
    • «Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после перерыва
  • 22:09
    • Еврокубок выделил три места для клубов из Единой лиги ВТБ
  • 21:55
    • ФХР определит чемпиона России 2020 года
  • 17:33
    • «Локомотиву» интересен немецкий футболист российского происхождения
  • 15:49
    • CМИ: «Локомотив» ведет переговоры по Баделю и Йоветичу
  • 15:29
    • Лидер «Тоттенхэма» дисквалифицирован за шутку про коронавирус
    Все новости спорта

    Приблизится ли «Кельн» к спасению в элите?

    «Кельн» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кельн Прогнозы на Унион Берлин Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Унион» Берлин
    «Кельн» не побеждает с начала марта
    В 31 туре чемпионата Германии «Кельн» будет принимать «Унион» Берлин. Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» 13 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Унион» Берлин.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Июня 2020 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 16:30 Унион Унион
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
    •

    «Кельн»

    Последнюю победу «козлята» одержали еще в начале марта — на выезде одолели «Падерборн» (2:1). В последнем перед карантином матче «Кельн» в гостях проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

    В первой встрече после перерыва «козлы» упустили домашнюю победу над «Майнцем» (2:2), ведя со счетом 2:0, а затем на своем поле ушли от поражения в матче с «Фортуной» (2:2).

    В последних матчах коллектив на выезде уступил «Хоффенхайму» (1:2), потом дома уступил «Лейпцигу» (2:4) и сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1) в гостях.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 29 туров Бундеслиги «Кельн» с 35 очками идет на 12-м месте. В случае победы команда обеспечит как минимум право на стыковые матчи за право остаться в элите.

    «Унион» Берлин

    «Унион» остается без побед уже семь туров. После продолжения сезона команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

  • Удачная серия Лаббадии прервалась. «Герта» проиграла в Дортмунде
  • Единственный гол в ворота берлинской команды забил Эмре Джан
  • 07/06/2020

    • Последнее очко было в прошлом туре, когда хозяева встречались с «Шальке» (1:1).

    До этого «железные» продолжили с поражения от «Баварии» со счетом 0:2. После было разгромное поражение в берлинском дерби от «Герты» (4:0) и разгром от «Боруссии» Менхенгладбах (1:4).

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Итого, сейчас «Унион» на 14 месте. Команда имеет 32 очка и находится в семи очках от зоны вылета.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что будет ничья, и обе команды забьют за 4,20. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — АБ Аргир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Зандхаузен — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Городея — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гранада — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.62
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 23:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эспаньол — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ахал — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виртуальные болельщики на матче «Орхуса»
  • Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?
    • 02:13 08/06/2020     Эмре Джан
  • Удачная серия Лаббадии прервалась. «Герта» проиграла в Дортмунде
    • 15:52 07/06/2020     Доменико Тедеско вернулся к работе
  • На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
    • Вчера в 21:44
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Кельн» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года. Прогноз на «Кельн» — «Унион» Берлин. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
    Тоже интересно
    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне Футбол Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионовУЕФА планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате 10/06/2020 в 20:100
  • 07:35
    • «Лилль» назвал трансферную стоимость Осимхена
  • 07:15
    • Щенников вернулся к тренировкам в общей группе
  • 14:44
    • «Оренбург» покинул шведский легионер
    «Реал» — «Севилья». Примера 2006/07 Футбол Отсутствие права на ошибку и ключевая замена Капелло. О судьбоносной встрече «Реала» с «Севильей» в 2007-мВ преддверии возобновления сезона в Испании вспомним о напряженной борьбе за чемпионство в сезоне 2006/07 10/06/2020 в 16:050
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» выйдет победителем в левантийском дерби?
  • 3.62
    •
  • 01:18
    • Дубль Херонимо принес «Тонделе» победу над «Авешем»
  • 00:49
    • Дортмундская «Боруссия» хочет продлить аренду Хакими
  • 00:26
    • Два матча чемпионата Румынии перенесены из-за коронавируса
    Тимо Вернер Футбол «Ливерпуль» без Вернера, «Бавария» убила интригу и «Black Lives Matter» в БундеслигеОбзор главных событий прошедшей недели в европейском футболе 10/06/2020 в 14:150
  • 14:34
    • «Краснодар» проведет лотерею для владельцев абонементов
  • 13:57
    • Игроки клубов АПЛ хотят провести акцию против расизма
  • 00:16
    • Орлов: Вагнера точно не будет в ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие