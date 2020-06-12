«Спортинг» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Португалии 12 июня 2020 года

В 26-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» будет принимать «Пасуш де Феррейра». Матч пройдет в Лиссабоне 12 июня. Начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра».

«Спортинг»

«Спортинг» по итогам 25 туров расположился на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своей копилке 43 набранных очка. Два лидера уже сильно оторвались, третья позиция находится на расстоянии трех пунктов, тогда как четвертую он опережает по дополнительным показателям.

«Львы» непосредственно перед уходом на карантин дома обыграли аутсайдера «Авеш» (2:0). А перед этим уступили в гостях «Фамаликану» (1:3) в рамках чемпионата.

В первом туре после перерыва клуб сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» — 2:2.

Ранее лиссабонцы уступили «Истанбулу ББ» (1:4 ОТ) в Лиге Европы, что стоило им места в 1/8 финала евротурнира.

«Пасуш де Феррейра»

«Пасуш де Феррейра» с 25 зачетными пунктами находится на 16 месте в турнирной таблице. Он опережает зону вылета на пять очков, имея на одну проведенную игру меньше.

В своей последней встрече перед паузой, прошедшей еще 8 марта, «Бобры» в родных стенах уступили «Витории Гимарайнш» (1:2). Перед этим они выиграли два матча подряд.

В этом удачном периоде «желто-зелены» нанесли поражение 2:1 крепкому «Фамиликану» в родных стенах и аутсайдеру «Авешу» (3:1) на его территории.

В первом туре после перерыва клуб одолел на выезде «Риу Аве» — 3:2.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, ничья — в 4,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Спортинг» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0