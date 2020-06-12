ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финал ЛЧ может пройти в ЛиссабонеЕврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов «Реал» — «Севилья». Примера 2006/07Отсутствие права на ошибку и ключевая замена Капелло. О судьбоносной встрече «Реала» с «Севильей» в 2007-м Тимо Вернер«Ливерпуль» без Вернера, «Бавария» убила интригу и «Black Lives Matter» в Бундеслиге
  • 11:29
    • «Спартак» проявляет интерес к двум защитникам из Бразилии
  • 09:09
    • Ученые выяснили, что Месси в два раза лучше Роналду
  • 08:07
    • РФС и РПЛ сделали рад рекомендаций футболистам после рестарта сезона
  • 07:40
    • В FIFA 20 появилось испытание с наградой в качестве карточки игрока сезона из топ-5
  • 01:33
    • Гол Короны принес «Порту» победу над «Маритиму»
  • 23:49
    • «Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
  • 19:01
    • Апелляция «Ман Сити» по поводу исключения из ЛЧ рассмотрена
    Все новости спорта

    Удержится ли «Спортинг» в топ-4?

    «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Португалии 12 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»
    «Спортинг» идет на четвертом месте
    В 26-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» будет принимать «Пасуш де Феррейра». Матч пройдет в Лиссабоне 12 июня. Начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра».

    «Спортинг»

    «Спортинг» по итогам 25 туров расположился на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своей копилке 43 набранных очка. Два лидера уже сильно оторвались, третья позиция находится на расстоянии трех пунктов, тогда как четвертую он опережает по дополнительным показателям.

    «Львы» непосредственно перед уходом на карантин дома обыграли аутсайдера «Авеш» (2:0). А перед этим уступили в гостях «Фамаликану» (1:3) в рамках чемпионата.

    В первом туре после перерыва клуб сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» — 2:2.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Ранее лиссабонцы уступили «Истанбулу ББ» (1:4 ОТ) в Лиге Европы, что стоило им места в 1/8 финала евротурнира.

    «Пасуш де Феррейра»

    «Пасуш де Феррейра» с 25 зачетными пунктами находится на 16 месте в турнирной таблице. Он опережает зону вылета на пять очков, имея на одну проведенную игру меньше.

    В своей последней встрече перед паузой, прошедшей еще 8 марта, «Бобры» в родных стенах уступили «Витории Гимарайнш» (1:2). Перед этим они выиграли два матча подряд.

    В этом удачном периоде «желто-зелены» нанесли поражение 2:1 крепкому «Фамиликану» в родных стенах и аутсайдеру «Авешу» (3:1) на его территории.

    В первом туре после перерыва клуб одолел на выезде «Риу Аве» — 3:2.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, ничья — в 4,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Спортинг» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.50
  • Прогноз на матч Белененсеш — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Тондела — Авеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.45
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 23:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — АБ Аргир
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Зандхаузен — Арминия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Городея — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гранада — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эмре Джан
  • Удачная серия Лаббадии прервалась. «Герта» проиграла в Дортмунде
    • 15:52 07/06/2020     Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне
  • Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов
    • Вчера в 20:10
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Португалии 12 июня 2020 года. Прогноз на «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Возвращение Ла Лиги. Битва «Большой Двойки», «Эспаньол» в опасности и кудесник МессиВсе что нужно знать о возобновляющемся чемпионате Испании по футболу 09/06/2020 в 23:450
  • 07:50
    • Стал известен соперник Уланбекова на «Бойцовском острове»
  • 07:00
    • «Ростов» сделал предложение игроку сборной Японии
  • 18:30
    • «Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
    Габриэль Батистута Футбол Жаркий матч золотого сезона «Ромы». О римском дерби в 2001-м годуДо рестарта чемпионата Италии осталось совсем чуть-чуть, перед его возобновлением вспомним о сезоне, в котором «скудетто» завоевала «Рома» 09/06/2020 в 22:150
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» выйдет победителем в левантийском дерби?
  • 3.62
    •
  • 11:46
    • Балотелли лучше закончить с футболом, заявил агент
  • 09:57
    • Гнабри может пропустить матч с «Боруссией» М
  • 09:39
    • Калинская проиграла Фернандес на выставочном турнире в США
    Тимо Вернер Футбол Трансферный дайджест. 2-8 июняКуда перейдет Вернер, договорится ли «Барселона» с «Интером», уедет ли Миранчук в Италию и другие трансферные новости последних дней 09/06/2020 в 00:490
  • 09:26
    • «Фенербахче» расторг контракт с чилийским защитником
  • 08:54
    • «Вашингтон» Овечкина возобновит тренировки 11 июня
  • 08:38
    • Флик прокомментировал выход «Баварии» в финал Кубка Германии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие