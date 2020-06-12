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    «Быки» добьются очередной выездной победы

    «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 12 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Лейпциг»
    «Лейпциг»
    В пятницу, 12 июня, в рамках 31-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» примет на своем поле «Лейпциг». Команды начнут в 21:30 на стадионе «Райн-Некар-Арена». Прогноз на «Хоффенхайм» — «Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Июня 2020 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 21:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.00
  • X
  • 4.90
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  • 1.47
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    «Хоффенхайм»

    В конце февраля клуб из Зинсхайма был дома разгромлен «Баварией» со счетом 0:6, а март он начал с выездной ничьей с «Шальке» (1:1), уйдя от поражения в концовке.

    Затем Бундеслига была приостановлена, а после паузы «Хоффенхайм» проиграла на своем поле «Герте» со счетом 0:3 и сыграл на выезде вничью с «Падерборном» — 1:1.

    В двух следующих турах удалось добыть аж шесть очков — дома был обыгран «Кельн» (3:1), а в гостях был повержен «Майнц» (1:0).

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    • В последнем матче «Хоффенхайм» в Дюссельдорфе сыграл вничью с «Фортуной» (2:2), играя почти весь матч вдесятером после удаления Хюбнера.

    После 30 туров «Хоффенхайм» с 43 очками занимает 7 место. Разница мячей 42-50, лучший бомбардир с 7 голами — Андрей Крамарич, еще 6 забил Кристоф Баумгартнер.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матч пропустят травмированные форварды Саркис Адамян, Якоб Бруун Ларсен, Исхак Бельфодиль, Андрей Крамарич и дисквалифицированный защитник Беньямин Хюбнер.

    «Лейпциг»

    Перед перерывом в чемпионате «Лейпциг» разошелся миром с «Вольфсбургом» (0:0) и на своем поле разгромил «Тоттенхэм» (3:0), выйдя в 1/4 финала ЛЧ.

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    • Вернулись после перерыва «Быки» не лучшим образом, сыграв на своем поле вничью с «Фрайбургом» (1:1), после чего реабилитировались, разгромив на выезде «Майнц» (5:0).

    Затем «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Гертой» (2:2), оставшись по ходу второго тайма в меньшинстве и упустив победу из-за пенальти в концовке.

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    В последних матчах «быки» на выезде победили «Кельн» (4:2) и дома упустили победу над «Падерборном» (1:1), пропустив на последних минутах.

    После 30 туров «Лейпциг» с 59 очками занимает 3 место. Разница мячей 75-32, лучший бомбардир с 25 голами — Тимо Вернер, еще 9 забил Марсель Забитцер, 10 у Патрика Шика.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Матч пропустят травмированные защитники Итан Ампаду и Ибраима Конте, а также нападающий Юссуф Поульсен.

    В первом круге «Лейпциг» победил 3:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Хоффенхайма» — 6.50, победа «Лейпцига» — 1.45, ничья — 5.25.

    Три последних выезда «Лейпцига» в гости к «Хоффенхайму» закончились ничьей, поражением и победой (в прошлом сезоне). Соперник истощен травмами — прогнозируем, что «Лейпциг» победит.

    Можно ждать результативного матча. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 1.50. 0

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