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    «Слуцк» имеет больше шансов?

    «Городея» — «Слуцк». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Высшей лиги 12 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Городея» — «Слуцк»
    Виталий Павлов
    12 июня «Городея» будет принимать «Слуцк» в матче 13 тура белорусской Высшей лиги. Начало поединка в 20:00 по мск. Прогноз на «Городея» — «Слуцк».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 12 Июня 2020 года
    Городея
  • Городея
    •  Городея 20:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.30
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    «Городея»

    Команда находится в зоне вылета. У нее 12 очков, но следующая игра является отличным шансом покинуть зону вылета.

    Однако «Городея» не побеждает уже 7 матчей — 4 поражения и 3 ничьи. Последняя победа команды была 16 апреля над «Энергетиком-БГУ» со счетом 0:1.

    В последних двух турах коллектив терпел поражение. Сначала на домашнем поле клуб уступил «Неману» (0:2), а после было выездное фиаско во встрече со «Смолевичами» (4:1).

    «Городея» выиграла только один домашний матч из пяти, проиграв при этом в трех.

    «Слуцк»

    У «Слуцка» 18 очков, которые позволят команде находится на 6 месте в таблице. Тем не менее гости тоже пока не побеждают, имея 5-матчевую безвыигрышную серию.

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    • Серия началась с неудачи в игре против «Энергетика-БГУ» (1:2). Потом были выездные 3:0 от БАТЭ. Еще одно поражение «Слуцк» потерпел в гостях у «Минска» (1:0).

    Также команда дважды играла вничью. Речь идет о встречах с «Рухом» и «Торпедо-БелАЗом». В обоих случаях счет был 1:1.

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    Добавим, что в этом сезоне Высшей лиги «Слуцк» ни разу не играл вничью на чужом поле.

    Прогноз и ставки

    3.05 и 2.35 — так букмекеры оценивают шансы команд на победу. На ничью предлагают коэффициент 3.35.

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    В ноябре «Слуцк» и «Городея» сыграли в нулевую ничью. Но до этого дважды сильнее были именно хозяева.

    В этом сезоне «Городея» выглядит плохо. Ей ни разу не удалось выиграть. «Слуцк» хоть и не побеждает уже 5 матчей подряд, но все же команда находится возле еврокубковой зоны.

    Так что мы предлагаем поставить на «Ф2 (0)» за 1.69. 0

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