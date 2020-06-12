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    «Фенербахче» прервет безвыигрышную серию?

    «Фенербахче» — «Кайсериспор». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата Турции 12 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Кайсериспор»
    Озан Туфан
    В пятницу, 12 июня, в рамках 27-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» в Стамбуле на стадионе «Улкер» примет «Кайсериспор». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Фенербахче» — «Кайсериспор».

    «Фенербахче»

    Перед стартом 27-го тура, «Фенербахче» с 40 набранными баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги, проигрывая аж девять пунктов четвертой еврокубковой строке.

    «Канарейки» не могут победить в последних своих шести поединках с учетом всех турниров, проиграв в этом отрезке в четырех играх при двух ничейных исходах.

    В своей последней проведенной встрече «трехцветные» на выезде уступили «Коньяспору» (0:1), а туром ранее поделили очки в родных стенах с «Денизлиспором» (2:2).

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  • 08/06/2020

    • На своей территории «Фенер» выиграл в семи играх из 12 проведенных, трижды расписывал мировые и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 30:15.

    «Кайсериспор»

    С 22 зачетными пунктами «Кайсериспор» замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги, но от безопасной строки отстает всего лишь на три балла.

    В отрезке за последние шесть проведенных игр, «желто-красные» уступили только в одном поединке, потерпев крупное фиаско от «Касимпаши» (1:5) в предпоследнем сыгранном матче.

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    Перед уходом на карантинный перерыв «Звезды Анатолии» на своей территории обыграли конкурента в борьбе за выживание — «Малатьяспор» (2:1).

    Выездные матчи «Кайсериспор» проводит крайне неудачно, добыв лишь одну викторию за 13 игр, еще два поединка закончились вничью и десять раз были проигрыши, разница мячей — 12:42.

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    В первом круге «Кайсериспор» дома взял верх над «Фенербахче» (1:0), а в текущем Кубке страны «Фенер» взял реванш — 2:0 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    Хотя «Фенербахче» и не особо стабилен в этом сезоне, но в родных стенах должен обыграть аутсайдера первенства с разницей в несколько мячей.

    Наши прогноз и ставка: П1 с форой (-1,5). 0

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