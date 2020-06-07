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    Одержат ли «Белшина» первую победу в сезоне?

    «Белшина» — «Динамо Минск». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 7 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Белшина» — «Динамо Минск»
    «Белшина»
    В 12 туре чемпионата Белоруссии бобруйская «Белшина» будет принимать минское «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Спартак» 7 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Белшина» — «Динамо Минск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 07 Июня 2020 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 18:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Белшина»

    Бобруйский клуб не одержал ни одной победы в этом сезоне. проиграв 8 из 11 матчей. Май «Белшина» начала с крупного домашнего поражения в матче с брестским «Динамо» (0:3).

    Затем подопечные Эдуарда Градобоева на выезде поиграли «Ислочи» (1:2) и дома поделили очки с «Витебском» (1:1).

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    В последних матчах бобруйский клуб был разгромлен «Шахтером» в Солигорске со счетом 0:4, и на своем поле уступил «Славии», ведя 2:0 и проиграв 2:3, пропустив решающий мяч на последних минутах.

    После 11 туров чемпионата Белоруссии «Белшина» с 3 очками замыкает таблицу. Разница мячей 9-23. Три гола забил Леонид Ковель.

    «Динамо» Минск

    Майские поединки минчане начало неудачно: сначала на своем поле потерпели поражение от «Слуцка» (1:2), а затем в гостях оказались слабее «Динамо» Брест (1:2).

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    • Неудачи прервались домашней победой над «Ислочью» (1:0), но затем минчане на выезде сыграли вничью, обменявшись голами с «Витебском» (1:1).

    В последнем матче «Динамо» на своем поле уступило солигорскому «Шахтеру» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в начале второго тайма.

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    После 11 туров чемпионата Белоруссии «Динамо» с 13 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 13-12, 4 гола забил Евгений Шикавка.

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    • Последний раз команды встречались в 2016 году. «Динамо» победило: 2:1 в гостях и 3: дома. Команды играли 6 раз, и «Динамо» выиграло 5 встреч, раз сыграв вничью.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 1.47, победа «Белшины» — 6.60, ничья — 4.20.

    Шансов у «Белшины» практически нет, прогнозируем уверенную победу «Динамо».

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны и такие варианты для ставок: ТМ 2,5 за 2.0 и «Обе забьют — нет» за 1.81. 0

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