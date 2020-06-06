«Фортуна» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Бундеслиги 6 июня 2020 года

В рамках 30-го тура чемпионата германии «Фортуна» будет принимать «Хоффенхайм». Матч пройдет 6 июня на «Меркур Шпиль-Арена». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Хоффенхайм».

«Фортуна»

Клуб из Дюссельдорфа имеет в своем активе 27 очков. Из-за таких плохих показателей он располагается в зоне борьбы за выживание на 16 позиции.

Совсем недавно «Фортуна» пережила отрезок из пяти поединков без побед. Он начался с ничейной встречи с «Гертой» (3:3).

3 марта коллектив Уве Реслера потерпел поражение от «Саарбрюккена» в серии пенальти (1:2, 6:7) и вылетел из Кубка страны.

После неудачи в Кубке «Фортуна» расписала мировую с «Майнцем» (1:1), «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (2:2). Затем команда Реслера переиграла «Шальке» (2:1), но потерпела разгром от «Баварии» (0:5) в гостях.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» еще до карантина попал в затяжную безвыигрышную серию. После паузы команда проиграла 16 мая «Герте» 0:3 и сыграла вничью с «Падерборном» в прошлом туре 1:1.

Перед этим гости целых пять матчей подряд оставались без побед — три поражения и две ничьи. Перед карантином «Хоффе» сыграли 1:1 с «Шальке» и проиграли «Баварии» 0:6.

В двух прошлых турах удалось добыть аж шесть очков — дома был обыгран «Кельн» (3:1), а в гостях «Майнц» (1:0).

Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. От топ-6 коллектив отделяют лишь худшие дополнительные показатели, чем у «Вольфсбурга».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,75, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Хоффенхайм» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0