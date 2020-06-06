«Динамо» Брест — «Минск». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 6 июня 2020 года

В 12 туре чемпионата Белоруссии брестское «Динамо» будет принимать «Минск». Игра пройдет на стадионе «ГОСК Брестский» 6 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Минск».

«Динамо» Брест

Действующий чемпион начал май на позитивной ноте, одержав две победы в чемпионате подряд: на выезде была разгромлена «Белшина» (3:0), после чего на своем поле динамовцы одолели одноклубников из Минска — 2:1.

А вот следующие три матча клуб из Бреста проиграл. Сперва в этом отрезке динамовцы уступили в чемпионате в гостях «Энергетику» (1:2) и БАТЭ (1:3) дома.

А затем они потерпели поражение от борисовчан и в финале Кубка страны (0:1), пропустив единственный гол на 120-й минуте матча.

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В последнем матче в рамках брестского дерби «Динамо» в гостях победило «Рух» со счетом 4:1.

После 11 туров «Динамо» на 6-м месте в таблице чемпионата Белоруссии с 16 очками и разницей мячей 17-14. Три гола забил Артем Милевский.

«Минск»

Столичная команда в последних семи поединках выиграла лишь дважды. С 5 по 18 апреля «горожане» потерпели поражения от «Энергетика-БГУ» (0:2), БАТЭ (0:3) и клуба «Рух» Брест (0:1).

В следующем туре Высшей лиги подопечные Андрея Разина на выезде уверенно разобрались со «Славией Мозырь» (3:1).

В начале мая «Минск» дома был разгромлен командой «Торпедо-БелАЗ» (2:5), а в восьмом туре «горожане» расписали мировую с «Городеей» (1:1).

Затем команде пришлось уйти на карантин из-за выявленного в ней случая коронавирусной инфекции, и два тура «Минск» пропустил.

В последнем матче столичный клуб одержал скромную домашнюю победу над «Слуцком» (1:0), и с 13 очками после 9 матчей занимает 12 место. Разница мячей 12-16, 5 голов забил Владимир Хващинский.

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В прошлом году команды встречались трижды, и все три матча «Минск» проиграл: в чемпионате (1:2 дома и 03:3 в гостях) и в 1/8 финала Кубка (1:3 в гостях). Последний раз «Минск» побеждал «Динамо» еще в 2016 году.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Динамо» — 1.37, победа «Минск» — 7.40, ничья — 4.90.

Брестский клуб выиграл 4 последних встречи с минчанами, прогнозируем, что эта победная серия продолжится.

Последние матчи команды были результативными. Интересны ставки: ТБ 2,5 за 1.66 и «Обе забьют» за 1.96. 0