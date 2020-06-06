«Боруссия» Д — «Герта». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 6 июня 2020 года

В 30 туре чемпионата Германии «Боруссия» Д будет принимать «Герту». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 6 июня. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Герта».

«Боруссия» Д

Дортмундская команда отстает от мюнхенской «Баварии» на 7 очков. За 29 матчей Бундеслиги она заработала 60 баллов. Ближайший преследователь «РБ Лейпциг» находится на расстоянии в 2 пункта.

До паузы в чемпионате подопечные Люсьена Фавра выиграли четыре встречи кряду. В этих поединках черно-желтые разбили «Айнтрахт» (4:0), «Вердер» (2:0), «Фрайбург» (1:0) и «Боруссию» М (2:1).

11 марта «Боруссия» Д попрощалась с Лигой чемпионов, уступив ПСЖ во Франции (0:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В стартовых поединках после выхода из карантина «шмели» переиграли «Шальке» (4:0) и «Вольфсбург» (2:0). В 28-м туре Бундеслиги «Боруссия» Д оказалась слабее «Баварии» (0:1), а через неделю она разнесла «Падерборн» (6:1).

«Герта»

Берлинская команда все еще надеется войти в еврокубковую зону. Для этого ей необходимо отыграть 4 очка разрыва у «Вольфсбурга». Сам же коллектив из столицы Германии находится на 9 месте с 38 баллами.

Перед уходом на карантин «Герта» провела три матча без побед. Во второй половине февраля «Старая дама» была разгромлена «Кельном» (0:5) и сыграла вничью с «Фортуной» (3:3).

7 марта «Герта» расписала мировую с «Вердером» (2:2). Во время паузы команду возглавил Бруно Лаббадиа. В стартовых двух встречах под его опекой берлинцы разгромили «Хоффенхайм» (3:0) и «Унион» (4:0).

27 мая бело-голубые впервые потеряли очки под руководством Лаббадиа. В тот день «Герта» устроила голевую перестрелку с «РБ Лейпцигом» (2:2). Тремя днями позже этот коллектив одолел «Аугсбург» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Боруссии» Д в игре 30-го тура Бундеслиги оценивается в 1.39, на ничью букмекеры предлагают поставить за 5.30, а на победу «Герты» — за 8.00.

После выхода из карантина берлинцы демонстрируют убедительную игру и могут доставить хлопот любому сопернику. Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1.61. 0