«Богемианс 1905» — «Спарта». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чешской Первой лиги Чехии 6 июня 2020 года

В 28 туре чемпионата Чехии «Богемианс 1905» будет принимать «Спарту». Игра пройдет на стадионе «Доличек» 6 июня. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Богемианс 1905» — «Спарта».

«Богемианс 1905»

В 27 турах чешской лиги коллектив из Праги заработал 36 очков. Благодаря этим показателям он занимает десятую позицию в таблице, отставая от «Спарты» на 5 баллов.

Перед выходом на карантин «Богемианс 1905» заработал 4 балла в двух мартовских встречах. Сперва «кенгуру» обошлись без голов в битве с «Карвиной» (0:0), а затем вытащили сложный выездной матч с клубом «Фастав» Злин (3:2).

После возобновления чемпионата Чехии подопечные Лудека Клусачека идут без потерь очков. В стартовой игре после паузы «Богемка» разнесла на своем поле «Теплице» (4:0).

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31 мая «Богемианс 1905» удержал победу в противостоянии с «Ческе-Будеевице» (3:2). Первая летняя игра закончилась для «кенгуру» минимальной победой над «Слезски Опава» (1:0).

«Спарта»

Еще один представитель Праги на данном этапе чемпионата замыкает топ-5 турнирной таблицы с 41 баллом в копилке. В нынешнем сезоне этой команде светит максимум третье место, поскольку от первых двух позиций она отстала солидно.

В стартовых поединках 2020-го года «Спарта» не могла выиграть. Неприятный промежуток турнира начался с поражений от «Слована» Либерец (0:2) и «Сигмы» (0:1).

4 марта подопечные Вацлава Котала разнесли «Баник Отсрава» в Кубке Чехии (5:0), а четырьмя днями позже его коллектив обошелся ничьей в дуэли со «Славией» (1:1).

Выход из карантина обернулся для «Спарты» поражением в противостоянии с «Викторией» Пльзень (1:2), однако в следующих турах красные победили «Карвину» (4:1) и «Теплице» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Богемианс 1905» в 28-м туре чемпионата Чехии букмекеры дают коэффициент 4.60, на ничью — 3.55, а на победу «Спарты» — 1.81.

Наши прогноз и ставка на матч — «Спарта» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 2.10. 0