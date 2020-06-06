«Байер» — «Бавария». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 6 июня 2020 года

В субботу, 6 июня, в рамках 30-го тура чемпионата Германии «Байер» примет на своем поле «Баварию». Команды начнут в 16:30 на стадионе «Бай-Арена». Прогноз на «Байер» — «Бавария».

«Байер»

Леверкузенский клуб в марте успел поиграть в трех турнирах, начав с выездной ничьей с «Лейпцигом» (1:1) в Бундеслиги, после чего в Кубке Германии расправился с «Унионом» (3:1).

Перед перерывом на карантин «аптекари» дома разгромили «Айнтрахт» (4:0) в чемпионате Германии и на выезде сыграли с «Глазго Рейнджерс» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Вернувшись с карантина «Байер» начал с крупной гостевой победы над «Вердером» (4:1), после чего уверенно же расправились с «Боруссией» (3:1) в Менхенгладбахе.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних матчах «Байер» на своем поле был разгромлен «Вольфсбургом» (1:4) и на выезде одолел «Фрайбург» (1:0)

После 29 туров «Байерс» с 56 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 54-36, 11 голов забил Кай Хавертц, еще 9 у Кевина Фолланда. Матч из-за травм пропустит защитник Ларс Бендер.

«Бавария»

Перед паузой «Бавария» встретилась с «Шальке» в рамках четвертьфинала Кубка страны, победив на выезде благодаря голу Киммиха (1:0).

В последнем поединке чемпионата Германии в преддверии приостановки сезона мюнхенцы всухую переиграли «Аугсбург» (2:0).

Выйдя из карантина, красные выдели серию из четырех побед. Сперва «Бавария» на выезде справилась с «Унионом» (2:0), а затем коллектив Флика дома разгромил «Айнтрахт» (5:2).

В последних поединках мюнхенцы одержали верх над «Боруссией» (1:0) в Дортмунде, а затем на своем поле не оставили камня на камне от дюссельдорфской «Фортуны» (5:0).

После 29 туров «Бавария» с 67 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 86-28, Роберт Левандовски забил 29 голов, еще 11 голов забил Серж Гнабри.

Из-за травм не сыграют защитник Никлас Зюле, хавбеки Филиппе Коутиньо, Корантен Толиссо и Тиаго Алькантара.

В первом круге «Байер» на выезде одержал победу над «Баварией» (2:1). В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 3:1. В Леверкузене «Бавария» выиграла 2 матчей из последних 5, еще два свела вничью.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 6.00, победа «Баварии» — 1.50, ничья — 5.25.

Мюнхенцы после перерыва слабее играют на выезде, но можно прогнозировать, что они не проиграют.

Последние встречи команд были результативными. Интересны варианты для ставок: ТБ 3,5 за 1.85 и «Обе забьют» за 1.45. 0