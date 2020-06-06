ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакОт теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона АПЛ вернется 17 июняОт вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛ «Порту» и «Бенфика» поборются за чемпионствоВозвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионство
  • 01:12
    • «Спортинг» сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш»
  • 22:59
    • Бывший игрок «Барселоны» может получить руководящую должность в «Локомотиве»
  • 22:41
    • Известен календарь АПЛ на ближайшие туры
  • 23:20
    • «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала «Порту» в таблице Примейры
  • 22:01
    • Совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона
  • 21:31
    • Объявлены даты полуфиналов и финала Кубка Италии
  • 21:18
    • Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона
    Все новости спорта

    Поквитается ли «Бавария» с «Байером» за поражение в первом круге?

    «Байер» — «Бавария». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 6 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Байер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бавария»
    «Бавария»
    В субботу, 6 июня, в рамках 30-го тура чемпионата Германии «Байер» примет на своем поле «Баварию». Команды начнут в 16:30 на стадионе «Бай-Арена». Прогноз на «Байер» — «Бавария».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Июня 2020 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
    •

    «Байер»

    Леверкузенский клуб в марте успел поиграть в трех турнирах, начав с выездной ничьей с «Лейпцигом» (1:1) в Бундеслиги, после чего в Кубке Германии расправился с «Унионом» (3:1).

    Перед перерывом на карантин «аптекари» дома разгромили «Айнтрахт» (4:0) в чемпионате Германии и на выезде сыграли с «Глазго Рейнджерс» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Вернувшись с карантина «Байер» начал с крупной гостевой победы над «Вердером» (4:1), после чего уверенно же расправились с «Боруссией» (3:1) в Менхенгладбахе.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних матчах «Байер» на своем поле был разгромлен «Вольфсбургом» (1:4) и на выезде одолел «Фрайбург» (1:0)

    После 29 туров «Байерс» с 56 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 54-36, 11 голов забил Кай Хавертц, еще 9 у Кевина Фолланда. Матч из-за травм пропустит защитник Ларс Бендер.

    «Бавария»

    Перед паузой «Бавария» встретилась с «Шальке» в рамках четвертьфинала Кубка страны, победив на выезде благодаря голу Киммиха (1:0).

  • Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?
  • Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии
  • 01/06/2020

    • В последнем поединке чемпионата Германии в преддверии приостановки сезона мюнхенцы всухую переиграли «Аугсбург» (2:0).

    Выйдя из карантина, красные выдели серию из четырех побед. Сперва «Бавария» на выезде справилась с «Унионом» (2:0), а затем коллектив Флика дома разгромил «Айнтрахт» (5:2).

    В последних поединках мюнхенцы одержали верх над «Боруссией» (1:0) в Дортмунде, а затем на своем поле не оставили камня на камне от дюссельдорфской «Фортуны» (5:0).

  • «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Фортуна»
  • 31/05/2020

    • После 29 туров «Бавария» с 67 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 86-28, Роберт Левандовски забил 29 голов, еще 11 голов забил Серж Гнабри.

    Из-за травм не сыграют защитник Никлас Зюле, хавбеки Филиппе Коутиньо, Корантен Толиссо и Тиаго Алькантара.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    В первом круге «Байер» на выезде одержал победу над «Баварией» (2:1). В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 3:1. В Леверкузене «Бавария» выиграла 2 матчей из последних 5, еще два свела вничью.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 6.00, победа «Баварии» — 1.50, ничья — 5.25.

    Мюнхенцы после перерыва слабее играют на выезде, но можно прогнозировать, что они не проиграют.

    Последние встречи команд были результативными. Интересны варианты для ставок: ТБ 3,5 за 1.85 и «Обе забьют» за 1.45. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Корона — Пяст
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ян — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арминия — Нюрнберг
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Веен — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ислочь — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Фортуна — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Десна
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски забил 29-й мяч в сезоне
  • «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
    • 02:48 31/05/2020     Энди Джонсон
  • Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погасли
    • 21:46 03/06/2020     «МЮ» — «Депортиво». Лига чемпионов 2001/2002
  • На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧ
    • 20:14 30/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Байер» — «Бавария». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 6 июня 2020 года. Прогноз на «Байер» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Энди Джонсон Футбол Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погаслиРоке Санта Крус, Бенни Маккарти и другие звезды одного сезона 03/06/2020 в 21:460
  • 18:45
    • Орлов: Аршавина взяли в спортивный департамент «Зенита» на место Малафеева
  • 00:58
    • Гризманн: Выиграть с «Барсой» Ла Лигу и ЛЧ — мечта
  • 00:49
    • Суарес: Возвращаться после травмы всегда сложно, немного страшновато
    Джорджо Кьеллини Футбол Рестарт Серии A. От борьбы «Ювентуса» и «Лацио» до упорных тренировок РоналдуВсе, что нужно знать о возобновлении сезона в чемпионате Италии 03/06/2020 в 16:110
  • Экспресс дня

  • Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?
  • 2.75
    •
  • 00:27
    • Зинченко: На тренировках «Ман Сити» люди сражаются за место в составе
  • 00:10
    • Ягр близок к переходу в пражскую «Спарту»
  • 23:50
    • Президент КХЛ: Не хотим рисковать, но болельщики должны присутствовать на трибунах
    Лионель Месси Футбол Нарушения, красная и два автогола. О матче между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов 2005/06Еврокубковый февраль 2006-го года подарил любителям футбола противостояние «Челси» и «Барсы», в котором было немало запоминающихся моментов 03/06/2020 в 15:180
  • 20:28
    • Вернер близок к переходу в «Челси»
  • 16:57
    • «Рубин» избавится от трансферного бана до августа
  • 16:31
    • В АПЛ увеличили количество замен
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие