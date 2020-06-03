«Портимоненси» — «Жил Висенте». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 3 июня 2020 года

В среду, 3 июня, в 25-м туре чемпионата Португалии по футболу «Портимоненси» на своем поле сыграет с «Жил Висенте». Встреча, которая пройдет в Портиман на «Городском стадионе», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Портимоненси» — «Жил Висенте».

«Портимоненси»

Клуб из города Портиман после 24 туров находится на предпоследнем 17 месте, имея на своем счету всего 16 очков. От спасительной 16 строки коллектив отстает на шесть пунктов.

«Портимоненси» не может победить в рамках чемпионата Португалии уже в 12 поединках подряд, проиграв в этом периоде в семи встречах. Последняя их виктория датирована 30 ноябрем 2019 года.

Перед уходом на незапланированный перерыв «черно-белые» потерпели фиаско от «Браги» (1:3) на выезде, а туром ранее сыграли вничью дома с «Сетубалом» (0:0).

В 11 домашних встреч текущего первенства команда добыла лишь одну викторию, шесть раз сыграла вничью и четыре игры проиграла, разница мячей составляет — 8:12.

«Жил Висенте»

Клуб из города Барселуш с 30 набранными пунктами находится на девятом месте в турнирной таблице, уже решив свои турнирные задачи в текущем сезоне.

В отрезке последних пяти поединков первенства «петухи» потерпели только одно поражение при двух викториях и двух ничейных исходах. Уступили дома 0:1 «Бенфике».

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Одолеть удалось в гостях 2:1 «Сетубал» и 1:0 «Боавишту», мировые пришлись на выездную встречу с «Брагой» (2:2) и в родных стенах с «Санта-Кларой» (1:1).

12 матчей вне родных стен текущего чемпионата принесли «Жил Висенте» три победных результата, три мировых исхода и шесть поражений, разница мячей — 10:16.

В первом круге на поле «Жил Висенте» команды сыграли вничью 1:1, а в Кубке выиграл «Портимоненси» 2:1 в Барселуше.

Прогноз на «Портимоненси» — «Жил Висенте»

«Портимоненси» в родных стенах половину своих матчей заканчивает вничью. Будет неудивительно, что и эта встреча не выявит победителя. Наш прогноз и ставка: ничья. 0