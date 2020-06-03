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    Выиграет ли «Порту» у крепкого середняка?

    «Фамаликан» — «Порту». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 3 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Порту»
    Зе Луиш
    В среду, 3 июня, «Фамаликан» на своем поле примет «Порту» в рамках 25-го тура Примейры. Встреча, которая пройдет на «Муниципальном стадионе», начнется в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Фамаликан» — «Порту».

    «Фамаликан»

    «Фамаликан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея на своем счету 37 очков.

    «Сине-белые» одержали десять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

    Перед уходом на карантин подопечные Жуана Педру Созы запомнились победой над «Спортингом» (3:1) и ничьей с «Белененсешем» (0:0).

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    Кроме того, «Фамаликан» дошел до полуфинала Кубка Португалии, где навязал борьбу «Бенфике» (2:3 и 1:1).

    «Порту»

    «Порту» возглавляет турнирную таблицу Примейры с 60 очками, что на один балл больше, чем у «Бенфики».

    На счету «драконов» 19 побед, три ничьи и всего два поражения в 24 сыгранных турах.

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    • При этом «Порту» ушел на карантин не в лучшем настроении, поскольку вылетел из Лиги Европы после двух матчей с «Байером» (1:2 и 1:3), а также сыграл вничью с «Риу Аве» (1:1) в национальном первенстве.

    Зато в Кубке Португалии команда Сержиу Консейсау вышла в финал, победив «Академико Визеу» (1:1 и 3:0).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Порту» — 1.50, победа «Фамаликана» — 6.20, ничья — 4.40.

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    Как и в большинстве других стран Европы, в Португалии игры будут проводиться при закрытых трибунах, что должно навредить «сине-белым», которые при поддержке своих болельщиков в этом сезоне смотрелись очень здорово, на равных сражаясь с грандами.

    Не исключено, что отсутствие фанатов негативно скажется на игре «Фамиликана», но нам все же кажется, что хозяева просто так не отдадут победу лидеру первенства, которому, к слову, тоже будет нелегко в условиях нехватки игровой практики.

    Да, «Порту» должен победить, но не ждем от него уверенной победы. Наш прогноз — «победа "Фамаликана" с азиатской форой +1,25» за 1.78.

    Еще один интересный вариант — «обе команды забьют». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80. 0

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