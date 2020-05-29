«Городея» — «Неман». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 29 мая 2020 года

В 11-м туре чемпионата Белоруссии «Городея» принимала «Неман». Матч пройдет на стадионе «Городея» 29 мая. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Городея» — «Неман».

«Городея»

«Городея» не побеждает в чемпионате Белоруссии уже в пяти матчах подряд. За это время у команды три ничьи (все с одинаковым счетом 1:1), а также два поражения.

В двух предыдущих турах «Городея» в гостях проиграла «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:3, а затем также на выезде сыграла вничью против «Славии Мозырь» — 1:1.

В турнирной таблице «Городея» располагается на двенадцатой строчке, но с довольно уверенным отрывом от зоны вылета — 8 очков.

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После десяти сыгранных матчей у команды в активе 12 набранных очков, 7 голов забито и 11 пропущено. По забитым у «Городеи» один из худших показателей в лиге — меньше только у «Смолевичей» (6). Однако команда не уходит с поля без забитого гола в четырех матчах подряд.

«Неман»

«Неман» в пяти последних турах обходится без ничьих. Команда дважды выиграла и три раза проиграла.

В двух последних турах «Неман» сперва на своем поле уступил брестскому «Руху» со счетом 2:4, а затем также дома обыграл «Торпедо-БелАЗ» — 3:1.

«Неман» провел девять поединков и набрал 11 очков. Команда располагается на тринадцатой позиции, от зоны вылета ее отделяет 7 очков.

У «Немана» — 12 забитых мячей и столько же пропущенных, что является неплохим показателем как для команды из нижней части таблицы. «Неман» забивает в четырех турах подряд.

Прогноз и ставки

На победу «Городеи» дается коэффициент 3,12, на ничью — 3,12, а на победу «Немана» — 2,47.

Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 2,12. 0