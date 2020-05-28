«ХБ Торсхавн» — «Викингур». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 мая 2020 года

В четверг, 28 мая, «ХБ Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» сыграет с «Викингуром» в четвертом туре чемпионата Фарерских островов по футболу. Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «Викингур».

«ХБ Торсхавн»

Минувший чемпионат «ХБ Торсхавн» завершил только на четвертом месте, отстав от победителя аж на 15 зачетных пунктов. Но удалось выиграть Кубок страны, одолев в финале предстоящего противника (3:1).

Текущий сезон столичная команда начала еще 3 марта, где уступила в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

В первом туре чемпионата «красно-черные» дома минимально одолели «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем был повержен в гостях «ИФ Фуглафьердур» (3:1), а накануне они разгромили на выезде «АБ Аргир» — 5:0, забив все голы до 21-й минуты.

С девятью набранными пунктами «ХБ Торрсхавн» находится на второй позиции в турнирной таблице, уступая соседям из Б-36 только по разнице мячей.

«Викингур»

В прошлом первенстве «Викингур» финишировал на пятой строке в турнирной таблице, уступив четвертой еврокубковой позиции по дополнительным показателям.

В данном чемпионате «черно-голубые» после трех игровых дней расположились на третьей строке, уступая двум лидерам два балла.

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На старте сезона «викинги» неожиданно потеряли очки в гостевой игре с «АБ Аргир» (0:0), после чего поочередно одолели в домашних встречах «Скалу» (5:2) и «НСИ Рунавик» (1:0).

В прошлом чемпионате «ХБ Торсхавн» выиграл у «Викингура» обе домашних матча по 3:1, а на выезде проиграл — 0:1.

Прогноз и ставки

«ХБ Торсхавн» набрал в начале сезона хорошую форму, а форвард столичного коллектива Адриан Юстинуссен забил шесть голов из девяти в этом первенстве.

В своей последней игре он оформил покер за 14 минут. Ставим, что ХБ продолжит побеждать. 0