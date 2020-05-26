«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Бундеслиги 26 мая 2020 года

В 28 туре чемпионата Германии «Байер» у себя доа примет «Вольфсбург». Команды сыграют 26 мая на стадионе «Бай-Арена». Начало в 21:30 по мск. Прогноз на «Байер» — «Вольфсбург».

«Байер»

«Фармацевты» продолжают удивлять игровой формой. После карантина команда одержала две победы подряд. Таким образом «Байер» продлил свою беспроигрышную серию до 7 матчей в чемпионате и до 12 поединков с учетом еврокубков и внутренних кубков.

В турнирной таблице «леверкузенцы» уже третье, хотя были пятыми. У них 53 очка, три победы подряд и очень хорошие шансы получить медали.

До карантина подопечные Петера Боса выиграли у «Айнтрахта» 4:0. Это было 7 марта. С карантина «красные» вышли не менее эффектно, разгромив на выезде «Вердер» 1:4. В 27 туре клуб обыграл «Боруссию» М 1:3.

Календарь и таблица Бундеслиги

Дома команда не проигрывает с 11 декабря. У нее 7 побед с учетом всех турниров.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» все еще не определил свое будущее. Команда борется за еврокубки, занимая 6 место с 39 очками. Пока что «Фрайбург» сзади и отстает на два очка.

В прошлом туре «волки» проиграли 0:2 «Боруссии» Д и поражение не позволило оторваться от преследователей в турнирной таблице.

Также напомним, что «бело-зеленые» выиграли в 26 туре у «Аугсбурга» со счетом 1:2. До этого у команды было две ничьи подряд — 0:0 с «Лейпцигом» и 2:2 с «Унионом».

Оценивая игру гостей на выезде, можно сказать, что она неплохая. Клуб выиграл 3 из 4 последних выездных поединков в Бундеслиге и один раз сыграл вничью. А благодаря победе в Лиге Европы, «Вольфсбург» имеет 5-матчевую серию в гостях.

Прогноз и ставки

«Байер» выиграл две последние встречи с «Вольфсбургом», причем «всухую» — 0:2 и 0:3. Судя по игровой форме «фармацевтов», у них есть все шансы продлить серию.

1.79 и 4.30 — такие коэффициенты дают букмекеры на этот поединок. Ничью они оценивают коэффициентом 4.10.

«Байер» сейчас, вероятно, выходит на пик своей игровой формы. Команда делает все, чтобы финишировать как можно выше. Для «Вольфсбурга» эта игра тоже важна, поскольку очередное поражение может выбросить «волков» за пределы еврокубковой зоны.

Как бы там ни было, игроки «Байера» внушают больше доверия. Наши прогноз и ставка — победа «Байера» за 1.79. 0