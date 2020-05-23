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    Накажет ли «Фрайбург» беспомощный «Вердер»?

    «Фрайбург» — «Вердер». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Бундеслиги 23 мая 2020 года

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    Прогноз на «Фрайбург» — «Вердер»
    Кристиан Гюнтер в матче с «Лейпцигом»
    В 27 туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» примет у себя дома «Вердер». Матч состоится на арене «Шварцвальд» 23 мая в 16:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Вердер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» продолжает цепляться за шансы попасть в еврокубки. Команда всего в двух очках от шестой позиции, имея 37 пунктов.

    После перерыва клуб сыграл вничью с «Лейпцигом», причем хозяева могли одержать выездную победу, но не смогли удержать минимальный счет и в итоге встреча закончилась результатом 1:1.

    «Бразильцы из Брайсгау» не уступают в чемпионате вторую игру подряд, поскольку перед карантином они одолели дома «Унион» 3:1.

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    Отметим, что дома «Фрайбург» редко играет вничью — всего два подобных результата в 12 играх.

    «Вердер»

    «Вердер» проиграл прошлую встречу, усугубив свое положение в турнирной таблице. Сейчас «бременцы» на 17 месте с 18 очками. От выхода из зоны вылета команду отделяют 9 очков.

    «Вердер» — самая пропускающая команда Бундеслиги. У нее 59 пропущенных мячей и при этом 15 поражений в 25 турах. Да, у команды есть еще игра в запасе.

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    • «Музыканты» остаются без побед в Бундеслиге уже 7 матчей подряд, причем в шести из них «бело-зеленые» терпели неудачу.

    В прошлом туре команда проиграла «Байеру» 1:4. Ранее была ничья с «Гертой» 2:2 и два «сухих» фиаско от «Боруссии» Д (0:2) и «Лейпцига» (3:0).

    Прогноз и ставки

    «Фрайбург» сейчас явно сильнее своего соперника. Команда борется за еврокубки и довольно неплохо начала играть после перерыва. «Вердер» же был разгромлен и в очередной раз показал свои проблемы.

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    Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.21 на победу «Фрайбурга», 3.20 на победу «Вердера» и 3.70 на ничью.

    Матчи между этими командами редко бывают малорезультативными. Предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют и тотал матча будет больше 2.5. Коэффициент составляет 2.60. 0

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