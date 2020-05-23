«Небитчи» — «Копетдаг». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 23 мая 2020 года

В субботу, 23 мая, «Небитчи» на своем поле сыграет с «Копетдагом» в десятом туре чемпионата Туркмении по футболу. Встреча начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Небитчи» — «Копетдаг».

«Небитчи»

«Небитчи» после девяти проведенных матчей набрал всего шесть очков, которые позволяют команде находится на седьмой позиции из восьми участников.

Клуб из Балканабада за всю турнирную дистанцию смог выиграть две игры при семи проигрышах. Одолеть удалось в родных стенах по 1:0 «Алтын Асыр» и «Шагадам».

Остальные семь поединков были проиграны с общим счетом 4:16. В минувшем туре состоялось техническое поражение от «Шагадама» в гостях, а матчем ранее было фиаско от «Ахала» (1:2) дома.

В четырех домашних встречах текущего первенства «Небитчи» одержал две виктории и дважды проиграл, разница мячей — 4:4.

«Копетдаг»

В турнирной таблице «Йокары-лиги» «Копетдаг» расположился на третьей строке, набрав в девяти поединках 15 очков, уступая три пункта лидеру первенства.

В минувшем игровом дне «сине-белые» в домашнем поединке расписали мировую с «Ашхабадом» (1:1), а до этого вышли победителями из двух встреч подряд.

В этом удачном для себя отрезке столичный коллектив поочередно переиграл в гостях «Энергетик» (4:2) и в родных стенах «Мерв» (3:1).

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Четыре выездные игры этого чемпионата принесли «Копетдагу» два победных результата при одной ничьей и одном поражении, разница мячей — 6:4.

В первом круге «Копетдаг» дома обыграл «Небитчи» со счетом 1:0, в прошлом сезоне коллективы обменялись викториями (2:0 и 1:0) и (0:1 и 0:1).

Прогноз и ставки

На своей арене «Небитчи» вполне может отобрать очки у команды из верхней части турнирной таблицы. Наши прогноз и ставка: 1Х за 1.57. 0