«Торпедо-БелАЗ» — «Городея». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 15 мая 2020 года

В пятницу, 15 мая, в девятом туре чемпионата Белоруссии по футболу «Торпедо-БелАЗ» в Жодино сыграет с «Городеей». Начало встречи — в 20:00 по мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Городея».

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» после восьми игровых дней находится на третьей позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков, проигрывая лидеру первенства только один балл.

За всю турнирную дистанцию «автозаводцы» уступили лишь в одной игре. В третьем туре чемпионата они в Минске потерпели фиаско от местного «Динамо» со счетом 0:2.

После того поединка клуб из Жодино выиграл две встречи и три матча завершил мировыми исходами. В прошлом игровом дне он в Мозыре сыграл 0:0 со «Славией», а туром ранее разгромил в гостях «Минск» — 5:2.

В родных стенах «Торпедо» в этом чемпионате выиграла две игры из трех при одном мировом исходе. Забили в этих матчах три гола, а свои ворота оставили на замке.

«Городея»

«Городея» с 11 зачетными пунктами занимает 11 место в турнирной таблице, но от шестой позиции команду отделяет всего лишь два балла.

На данный момент у «сахарников» 3-матчевая безвыигрышная серия. Началась она с домашнего поражения от БАТЭ (0:2), после чего они дважды сыграли вничью, поочередно поделив очки в гостях с «Рухом» и в родных стенах с «Минском» (по 1:1).

Перед этим неудачным периодом «желто-красные» выиграли три встречи по 1:0, переиграв в гостях «Белшину» и «Энергетик-БГУ», а также на своей территории минское «Динамо».

В четырех выездных встречах текущего чемпионата «Городея» добыла две виктории, раз сыграла вничью и одну игру проиграла, разница мячей — 3:2.

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В прошлом сезоне в Жодино команды сыграли вничью 1:1, а в Городеи были сильнее «торпедовцы» — 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо-БелАЗ» предлагают — 1.73.

На викторию «Городеи» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.30.

«Городея» в текущем первенстве зарекомендовала себя боеспособным коллективом. Наверняка гости дадут бой, поэтому рекомендуем поставить на гостей с форой. Наши прогноз и ставка: победа «Городеи» с форой (+1). 0