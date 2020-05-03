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    «Рыси» прервут победное шествие «воронов»?

    «Крумкачы» — «Гомель». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 3 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии
    Прогноз на «Крумкачы» — «Гомель»
    «Гомель»
    3 мая в третьем туре первого белорусского дивизиона минские «Крумкачы» дома сыграют с «Гомелем». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Крумкачы» — «Гомель».

    «Крумкачы»

    «Крумкачы» — «команда-лифт». За минувшие шесть лет коллектив умудрился четырежды переходить из одного дивизиона в другой.

    В прошлом розыгрыше первого по силе дивизиона Белоруссии «вороны» финишировали аж на восьмой позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав от группы лидеров.

    Нынешний сезон столичный клуб начал очень успешно, выиграв две стартовые игры и на данный момент находится на второй строке, уступая лидеру один балл при игре в запасе.

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    • В стартовом туре «Крумкачы» разгромили на своем поле «Гранит» (4:1), а в прошлом поединке уже на выезде крупно обыграли «Химик» со счетом 4:0.

    «Гомель»

    «Гомель» по итогам минувшего сезона покинул Высшую лигу, заняв предпоследнее место, отстав от спасительной позиции всего лишь на два пункта.

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    По решению федерации «зелено-белые» в этом первенстве получили 5-очковый штраф, что сказалось на неудачном старте этого сезона.

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    В первом туре «рыси» сыграли дома вничью с «Нафтаном» (0:0), а затем в дерби уступили «Локомотиву» со счетом 2:3. Пока «Гомель» идет лишь на 12 месте, имея «-4» очка.

    Единственный раз эти коллективы пересекались в 2017 в рамках Высшей лиги. И тогда «Гомель» дважды победил: 2:0 — дома и 1:0 — в гостях.

    Прогноз на «Крумкачы» — «Гомель»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крумкачы» — 2.25, победа «Гомеля» — 2.95, ничья — 3.45.

    Пока что «Крумкачы» не играли против сильного оппонента в этом сезоне, поэтому вполне вероятно, что в этой игре они не смогут добиться победы. Наш прогноз и ставка: Х2. 0

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    «Крумкачы» — «Гомель». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 3 мая 2020 года. Прогноз на «Крумкачы» — «Гомель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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