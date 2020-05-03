«Крумкачы» — «Гомель». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 3 мая 2020 года

«Крумкачы»
«Крумкачы» — «команда-лифт». За минувшие шесть лет коллектив умудрился четырежды переходить из одного дивизиона в другой.
В прошлом розыгрыше первого по силе дивизиона Белоруссии «вороны» финишировали аж на восьмой позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав от группы лидеров.
Нынешний сезон столичный клуб начал очень успешно, выиграв две стартовые игры и на данный момент находится на второй строке, уступая лидеру один балл при игре в запасе.
В стартовом туре «Крумкачы» разгромили на своем поле «Гранит» (4:1), а в прошлом поединке уже на выезде крупно обыграли «Химик» со счетом 4:0.
«Гомель»
«Гомель» по итогам минувшего сезона покинул Высшую лигу, заняв предпоследнее место, отстав от спасительной позиции всего лишь на два пункта.
По решению федерации «зелено-белые» в этом первенстве получили 5-очковый штраф, что сказалось на неудачном старте этого сезона.
В первом туре «рыси» сыграли дома вничью с «Нафтаном» (0:0), а затем в дерби уступили «Локомотиву» со счетом 2:3. Пока «Гомель» идет лишь на 12 месте, имея «-4» очка.
Единственный раз эти коллективы пересекались в 2017 в рамках Высшей лиги. И тогда «Гомель» дважды победил: 2:0 — дома и 1:0 — в гостях.
Прогноз на «Крумкачы» — «Гомель»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крумкачы» — 2.25, победа «Гомеля» — 2.95, ничья — 3.45.
Пока что «Крумкачы» не играли против сильного оппонента в этом сезоне, поэтому вполне вероятно, что в этой игре они не смогут добиться победы. Наш прогноз и ставка: Х2. 0